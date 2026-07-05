刘亚仁强势复出成定局！业界爆「剧本排队等他选」，闪签新东家加盟《破墓》千万导演新作《吸血鬼》

刘亚仁真的要回来了?！据韩媒最新消息，刘亚仁已秘密将复出首作锁定为预计今年下半年开镜的全新电影《吸血鬼》，目前他正一边著手进行经纪公司移籍，一边同步为开拍做热身。这也是他自 2023 年因涉嫌滥用异丙酚（牛奶针）、非法处方安眠药及吸食大麻等罪名遭起诉、导致演艺活动全面中断后，时隔 3 年的正式回归。

携手《破墓》千万大导 挑战惊悚吸血鬼题材

新片《吸血鬼》是凭藉《黑祭司》、《娑婆诃》、《破墓》成功开创南韩惊悚神秘学类型片盛世的千万大导张在现（张宰贤）之最新力作，故事讲述捕杀吸血鬼的猎人、神父以及与他们纠缠不清的角色们之间的惊悚故事。据悉片中主要的韩国人角色仅 5 人左右，并将有俄罗斯演员加盟演出。



在演员阵容方面，刘亚仁将饰演吸血鬼猎人，大咖演技派李成民（李星民）饰演神父，近期的「大势绿叶」尹敬浩也已确认合流。目前该片的选角、投资与发行商已陆续敲定，正式进入前期筹备阶段，目标最快於今年 10 月正式开镜。

不过对於这项重磅消息，电影发行商 NEW 於 3 日回应媒体时依旧语带保留地表示：「目前尚未最终确定。」



业界与大众温差巨大 网轰：演艺圈根本犯罪天堂

事实上，刘亚仁即将加盟《吸血鬼》并藉此复出的消息，早在去年底就已在业内传开。当时剧本最终版甚至还没出炉，但因为部分前期企划案与故事大纲上早早印著「刘亚仁」三个字，影坛内部早就将他的回归视为既定事实。

不过由於当时项目处於极初期阶段，相关人士认为放消息操之过急，希望将报导压到跨年后再曝光。当时的前东家 UAA 坚称「尚未决定」，张在现导演当时也仅回应「只是确认了刘亚仁的行程，还没有任何定论」。



《吸血鬼》之所以备受瞩目，除了因为是刘亚仁的复出作，更因为这是导演张在现凭藉《破墓》狂卷千万观影人次后的回归之作。该片在顶著「刘亚仁风险」的压力下仍能顺利通过投资审查，业界普遍认为，这完全是基於对张在现导演的绝对信任。

最令人感到讽刺与无奈的是，尽管社会大众对刘亚仁的涉毒丑闻表达了极大的失望与愤怒，但在影视业界眼中，他的复出从来都只是时间问题，圈内甚至暗中呈现一片支持氛围。业内人士直言，就算不演《吸血鬼》，刘亚仁也多的是漂亮翻身的机会。

但这份业内与大众的巨大温差，立即在南韩论坛引爆愤怒火花，大批网友崩溃开酸，痛批演艺圈根本是犯罪天堂：「大韩民国是没演员了吗？」、「就说演艺圈的道德观念跟普通人不一样」、「这样下去，南韩电影圈早晚会完蛋」。



涉毒获判缓刑 票房将成残酷试金石

尽管面临排山倒海的唾骂，刘亚仁的复出也早已是必然的剧本。事实上，早在最初传出要以《吸血鬼》回归时，刘亚仁就已经收到了包括影集在内多部作品的邀约，只是当时他本人表示暂时没有演戏的想法，才被迫搁置。甚至可以说，现在是作品排队等著他挑选。

虽然他先前主演的两部大作《终极对弈》与《异能5：死了一个超人以后》因涉毒风波惨遭延期、受到重创，但演技评价依旧极高，他甚至凭藉《终极对弈》入围了南韩导演选择奖最佳男主角。



回顾震惊全韩的涉毒案，刘亚仁被控於 2020 年 9 月至 2022 年 3 月期间，以医美手术睡眠麻醉为藉口，多达 181 次注射医疗用异丙酚（牛奶针）；还涉嫌在 2021 年 5 月至 2023 年 8 月期间， 44 次冒用他人名义非法开立并购买安眠药共 1100 多颗；以及 2024 年 1 月在美国吸食大麻并教唆他人。

刘亚仁於 2024 年 9 月一审被判处有期徒刑 1 年并当庭收押；不过在 2025 年 2 月的二审中，法官改判有期徒刑 1 年、缓刑 2 年、并科罚金 200 万韩元，让他当庭获释免受牢狱之灾。他的缓刑期将於 2027 年 7 月结束。在法律上，缓刑期间进行演艺活动并无违法，且等到电影真正上映时，缓刑期也早已届满。



刘亚仁能否成功翻身，关键终究掌握在观众手里。新片《吸血鬼》的票房将是残酷的试金石。虽然前期饱受争议，但只要作品本身的完成度高，舆论往往随之上映而反转。这场回归的成败，终究要看大众最后是否买单。

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