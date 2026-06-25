金希澈亲解《认识的哥哥》下车后转战《恋爱战争》原因！自嘲「被骂也活该」：无法接受自己分心

Super Junior成员金希澈在告别长期固定出演的《认识的哥哥》之后，闪电加入JTBC新恋爱综艺《恋爱战争》。 23日上午线上制作发表会上，他首度松口吐露心路历程，坦言「被骂也是应该的」，更自爆在节目中看著素人情侣反而开始反省自己过去的恋情。

当天制作发表会由权海春CP、朴恩英PD主持，三位MC李孝利、徐章焄、金希澈全员到齐。 据权CP透露，原本以为徐章焄是扮演黑脸严师、李孝利则是白脸温暖姊姊，没想到实际录影完全相反，而金希澈虽然老爱强调自己是理性「T型人」，却意外超会照顾人，让权CP笑说「果然恋爱经验丰富的人就是不一样」。



听到「恋爱老司机」这个标签，金希澈当场有点慌，随后坦率回应：「我在看这些来求助的素人时，忍不住一直反省自己的过去。 看到他们手足无措的样子，就会想『原来我以前也是这样啊』。看著他们，我反而开始思考自己到底是不是个好男友，根本是在照镜子、自我治疗。 明明应该要给别人建议，结果变成我自己在忏悔。 以后如果真的再谈恋爱，我觉得自己要先学好。 」



至於外界最关注的，为何在告别《认识的哥哥》后无缝接轨《恋爱战争》，金希澈也毫不回避。 他先自嘲：「说实话，被骂也是应该的啦。 《恋爱战争》其实从年初就敲定了，而《认识的哥哥》对我来说真的太珍贵，它和Super Junior一起把我推到今天这个位置。 」

他继续说：「以前《认识的哥哥》是周四录影，有时候碰到我要出国，就得配合我的行程，或者一次录两集，但那样我就会没办法全心投入，我自己都无法忍受那种状态。 我觉得拖累团队就不是专业的表现，所以才会觉得应该先休息一下。 而且我真的很喜欢章焄哥，私下喝酒时也跟他聊过好几次。 」



金希澈最后补充：「接下《恋爱战争》的时候就知道一定会被骂，但《认识的哥哥》制作组反而都帮我加油。 那是我非常珍惜的节目，而且现在有神童接棒主持、做得很好，我也觉得万幸。 」一番真情告白，让不少粉丝直呼「希澈真的成熟了很多」。

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