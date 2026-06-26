14年合作画下句点！宋慧乔告别 UAA，传将成立个人公司，下半年与孔刘在《梦响年代》梦幻合作引期待

UAA 於今日（26日）表示：「宋慧乔的专属合约已於近日到期。多年来双方建立深厚信任，一路携手同行，如今决定为这段旅程画下句点，并真心祝福彼此未来的发展。」

公司也感性表示：「宋慧乔与 UAA 一路走来，不仅在韩国，更在全球获得无数观众喜爱。能够陪伴她走过这段旅程，是我们珍贵又幸福的回忆。」最后也向粉丝喊话，希望大家持续给予站上新起点的宋慧乔更多关心、支持与祝福。



而宋慧乔也透过 IG 限时动态向 UAA 表达感谢之情，写下：「与 UAA 一起走过的时光真的很幸福，也非常感谢。共度的每一个瞬间，对我来说都是珍贵的回忆，我会永远珍藏在心中，也真心为 UAA 的每一天应援。」



宋慧乔自 2012 年加入 UAA，与公司携手合作长达 14 年，不仅是 UAA 旗下第一位签约演员，也与代表朴贤贞携手合作多年，建立深厚情谊。随著合约正式到期，宋慧乔未来预计成立个人经纪公司，展开演艺生涯全新篇章。

去年，宋慧乔透过电影《黑祭司2：暗黑修女》睽违8年重返大银幕，也在 Netflix 剧集《许愿吧，精灵》中，以出道28年来首度特别出演掀起话题。



而她的下一部作品，则是预计於今年下半年上线的 Netflix 原创剧《梦响年代》（原名：慢慢地，强烈地）。该剧集结孔刘、金雪炫、车胜元、李荷妮等豪华卡司，并由知名编剧卢熙京执笔，以1960至1980年代韩国演艺圈充满野蛮与暴力的时代为背景，讲述一群一无所有却怀抱耀眼梦想的年轻人，奋不顾身追逐成功与成长的故事，也让不少粉丝更加期待宋慧乔的新作。



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