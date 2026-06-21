宋慧乔罕见大秀性感美背！超深V礼服掀热议　网惊呼：真的是她吗？

演员宋慧乔（20日）公开了在巴黎举行的华丽晚宴（Gala）活动现场照片，再次展现压倒性的美貌与气场。

照片中，宋慧乔以夜晚海景为背景，倚靠在栏杆旁，背对镜头站立。尤其最吸引众人目光的，是她大胆展现的背部线条。正面看起来优雅高贵的她，当转身背对镜头时，背部大面积镂空的礼服设计完整展露无遗。





仅靠一条细肩带连接的礼服设计，相较於正面造型，从背后看更显强烈且迷人的氛围。





还有她披著针织外套，以从容自在的神情摆出姿势，展现出身为品牌大使的高级时尚气质。即使穿著同一套服装，她也透过不同角度与表情展现截然不同的魅力，令不少网友赞叹不已。

此次活动是全球美妆品牌 Guerlain（娇兰）举办的 Gala 晚宴。身为品牌大使的宋慧乔，出席了在 Orient Express Corinthian 举行的 Wellness Art 活动，为现场增添光彩。

照片公开后，网路社群与SNS上立刻涌现热烈反应，纷纷表示：「真的是宋慧乔吗？」、「居然是靠一条细肩带撑住的礼服」、「背影比正面更让人惊讶」、「整体氛围看起来完全不同」等。

此外，宋慧乔即将透过韩国Netflix原创影集《梦响年代》与观众见面。该剧是编剧 卢熙京 的最新作品，以1960至1980年代的韩国演艺圈为背景，描绘怀抱成功梦想的人们跌宕起伏的人生故事。

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