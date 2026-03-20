李英爱22年后重返「国民电视剧」《大长今》拍摄地！对著「长今」合影感动落泪，掀满满回忆杀

李英爱16日在IG上感性写下：「长今啊！这是隔了多久呢？因为太开心了，忍不住又流泪又感动。」并公开自己亲自造访大长今济州岛拍摄地的照片。

照片中，李英爱站在大型剧照海报前露出温柔微笑，还俏皮地与现场的人形看板互动，对著「长今」的脸合影，彷佛与过去的自己重逢。时隔多年再次回到熟悉的场景，不仅勾起她满满回忆，也让粉丝一秒被拉回当年追剧时光。



《大长今》播出至今已超过20年，但李英爱的气质与美貌依旧如初，岁月几乎没有留下痕迹，让人再次感叹「氧气美女」的名号果然名不虚传。网友也纷纷留言表示：「我最喜欢的韩剧」、「最近又在重温」、「李英爱真的完全没变」、「看到这组照片直接哭了」等，掀起一波回忆热潮。

2003年开播的《大长今》讲述长今（李英爱 饰）进入宫廷，历经重重考验，最终成为朝鲜史上首位御医女的成长故事。该剧最终回创下57.8%的惊人收视，被誉为「国民电视剧」，不仅风靡亚洲，也让李英爱一举跃升为国民级演员，成为许多人心中难以取代的经典。



而李英爱去年出演《恩秀的好日子》，接下来是否带来新作品，也让外界更加期待。



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