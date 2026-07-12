苏志燮《金特务：本色回归》收视突破22%创新高！第6集剧情逆袭，观众直呼「真的很好看」

（内有剧透，慎入）真的太厉害啦！《金特务：本色回归》第6集收视再次刷新自身最高纪录，突破22%大关！大家都追到最新进度了吗？金部长为守护女儿展开的紧张救援行动，也让剧情迎来高潮发展！

根据12日收视率调查公司尼尔森韩国公布的数据，11日播出的 SBS 金土剧《金特务：本色回归》第6集全国收视率达22.3%、首都圈收视达23.2%，不仅创下开播以来最高收视，也再次展现观众对苏志燮回归作品的热烈支持。



随著收视一路攀升，《金特务：本色回归》更超越全国收视率22%的《热血司祭》、21.8%的《模范计程车2》等 SBS 人气作品，成为 SBS 金土剧历代收视第2名。目前仅次於《Penthouse上流战争》创下的29.2%最高纪录。



第6集中，金部长（苏志燮 饰）为救出遭特殊任务局挟持为人质的女儿金敏智（徐貹旼 饰），与成汉秀（崔代勋 饰）、朴镇哲（尹敬浩 饰）展开赌上性命的救援行动。为了守护女儿，金部长再次展现不容小觑的实力，三人携手突破重重危机，紧张又刺激的剧情也让观众更加投入。



成汉秀成功潜入特殊任务局救出金敏智，并阻止镇压部队行动，却陷入危机。就在局势陷入绝境之际，朴镇哲登场扭转局面，让剧情迎来新的转折。然而三人再次被包围、准备投降之际，金部长挟持国家安保次长（林哲亨 饰）登场，与女儿金敏智重逢的瞬间，也将第6集的紧张感推向最高点。



播出后，观众也纷纷留言表达对剧情与收视成绩的惊喜：「第5集是好拖不怎么样，第6集真的很好看」、「收视率大发」、「很好奇最后一集会创下多少收视」、「最近这个时代竟然能有20%以上的收视，太厉害了」、「敏智～拜托留在爸爸身边吧」、「好像也成功吸引中老年观众，是苏志燮效果吗」、「我爸爸妈妈都迷上这部了」、「20%真的好久没看到了」、「下周感觉会更有趣」等，热烈讨论后续剧情发展。

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