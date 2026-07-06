「帮我拍张照就好！」曹政奭爬山遭陌生登山客乱入，居然是大咖影帝，装傻求合照演技太自然！

演员曹政奭和尹敬浩相约爬冠岳山，竟然半路「捕获野生柳俊烈」！这场意外重逢让两位主持人当场吓到语无伦次，直呼：「完全没认出来！」

26日曹政奭的YouTube频道「Channel 曹政奭」上传了一支标题为「跟尹敬浩去冠岳山会发生的事」的影片，两人本来开开心心挑战登山，爬到满脸倦容之际，工作人员突然被石头绊倒发生小意外，曹政奭赶紧关心：「没事吧？慢慢来。」就在这时，一名陌生男子默默靠近，礼貌询问：「可以帮我拍一张照吗？」工作人员立刻上前阻挡：「不好意思，我们正在拍摄中。」没想到男子不死心，拿著手机步步进逼：「就一张，很快就好！」眼看场面即将尴尬，曹政奭和尹敬浩决定速战速决、爽快答应合照。结果定睛一看……两人瞬间瞪大双眼——眼前这位「登山客」竟然是柳俊烈！



曹政奭当场惊呼：「什么啊柳俊烈！你是怎样？正在下山吗？我完全没发现！」尹敬浩也满脸问号：「我也完全认不出来！」原来柳俊烈正在执行「韩国百大名山攻克计划」，刚好下山途中巧遇正在拍摄的两人。曹政奭赶紧解释自己正在录登山单元，三人随即热络叙旧，气氛瞬间从尴尬变温馨。尹敬浩不忘发挥综艺魂：「今天要发了啦！封面图直接换成柳俊烈！」曹政奭也余悸犹存地笑说：「我刚刚真的有点吓到，太突然了，而且他演技也太好，完全像路人！」柳俊烈则自爆，之所以能把「路人的合照请求」演得这么自然，是因为「这种事我真的遇过」——坦言过去曾被无礼要求拍照，言谈间流露无奈。



聊到登山路线，曹政奭问还剩多远，柳俊烈调皮回应：「大概再走你们爬上来的两倍距离吧！」尹敬浩立刻反呛：「你看起来这么轻松，要不要带一下路啊？」柳俊烈则反将一军：「敬浩哥是用走的上来，正奭哥应该是搭直升机上来的吧？」狠亏两人爆汗程度天差地别，笑翻全场。



最后柳俊烈主动开口：「下次也邀请我吧！」曹政奭大方允诺：「一定要再来！」这场意外的「自然相遇」让登山影片惊喜连连，三大男神同框画面也让粉丝嗨翻，纷纷留言敲碗「拜托变固定班底」！

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