睽违4年终於等到！BIGBANG出道20周年准备推出团体新歌，预计下周拍摄MV

VIP 们终於等到好消息！BIGBANG 将以全新作品为出道20周年增添光彩，睽违4年的团体新曲准备消息正式曝光，也让粉丝期待值再度飙升。

今日（7日），根据韩媒报导，BIGBANG目前正在准备全新团体歌曲，相关拍摄行程也正在进行中。据悉，成员们已提前协调好行程，预计於7月第3周进行新曲相关拍摄，包括音乐录影带与相关内容企划，为回归做好准备。



这也是 BIGBANG 继2022年4月推出单曲〈Still Life〉后，睽违4年再次以团体形式推出新作品。当时〈Still Life〉即使没有进行特别宣传活动，依然登上韩国最大音源平台 Melon 年度排行榜第7名，展现 BIGBANG 多年累积的强大音乐影响力，而该作品也是 T.O.P 参与的最后一首 BIGBANG 作品。



2023年6月 T.O.P 离开团体后，BIGBANG 以 GD、太阳、大声三人体制活动，期间三位成员皆专注於个人音乐发展，尚未推出团体新歌。不过，三人之间的音乐连结仍持续延续，GD 於2024年发行新歌〈HOME SWEET HOME〉，并邀请太阳、大声参与feat.演唱，久违的声音合体也引发粉丝热烈讨论。



如今，BIGBANG不只传出正在准备新曲，也将展开睽违9年的世界巡演，让出道20周年的回归更加令人期待。「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」将从8月21日至23日韩国高阳综合运动场起跑，横跨北美、欧洲、大洋洲与亚洲等18座城市，陪伴粉丝再次重温BIGBANG多年累积的音乐作品与舞台魅力。



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