「韓綜界名垂青史」！宋智孝首次公開剪短髮全過程：「當時喝多了，一生氣就拿出剪刀」

由搞笑藝人李龍真主持的網路綜藝節目《Turkids ON THE BLOCK》近日請來宋智孝聊天，昨晚公開的新一期裡公開了她突然把頭髮剪短的真正原因，讓眾多網友笑噴XD

宋智孝出道以來20年都是長髮造型，去年11月突然剪短到小男孩髮型，引起眾人驚訝。李龍真問是否有分手之類特別的原因，宋智孝先是抱著頭說「一定要講嗎」，隨後首次說出了整個過程：「當時喝了很多酒，突然覺得很生氣，心想：我為什麼在做這個（整理頭髮）呢？ 於是拿出剪牙膏和化妝品的剪刀，自己把頭髮剪掉了。 」



因為事發突然，一度有粉絲因為接受不了而攻擊她的造型師。宋智孝對著鏡頭鞠躬：「對不起，請不要再罵我家孩子們了。 」李龍真打趣說：「是一邊看電影《大叔》一邊喝酒嗎？ 」宋智孝笑到趴在桌子上：「不，當時看的是《魔鬼女大兵》。 」兩部電影都有給自己理髮的鏡頭XD



兩人還聊到宋智孝另一次耍酒瘋的趣事。 李龍真聽說她曾在餐廳喝了酒就跑，還讓老闆來追、撕掉名牌才肯結帳？ 宋智孝表示確有此事，回憶起來笑到飆淚：「當時是聚餐，我情緒高漲起來，離開洗手間就全速奔跑！經紀人和副導演都在後面追，整個畫面被炸雞店大叔目睹。 後來去那家店買炸雞時老闆還問我：今天不跑了嗎？ 」李龍真問她是不是因為經紀人大喊「宋智孝OUT！」才停下，讓現場笑成一片。不過問到她和金鐘國的loveline有沒有繼續發展的可能性時，宋智孝則含蓄表示：「這是秘密。 」



《Turkids ON THE BLOCK》是最近很火的一檔網綜，TWICE、宋旻浩、華莎都曾來做客，宋智孝更是主動發DM申請出演。 韓國網友看過這期節目後表示：「酒後剪髮這件事真的可以在韓國綜藝界名垂青史kkk」、「剪髮原因太好笑，對工作人員道歉也很可愛」、「智孝姐最近放鬆自在了很多」、「感覺她蠻有不適合電視播出的YouTube感性」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞