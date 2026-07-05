收视21%神剧续作来了！《好搭档2》11月重磅回归，张娜拉+金惠奫：这组合收视率要破30%吧？！

2024年席卷韩国收视圈的SBS人气律政剧《好搭档》要推出第二季啦！随著11月即将播出的消息正式敲定，原班底张娜拉确定续任，而新搭档人选也终於揭晓——正是靠著《背著善宰跑》人气再攀高峰的金惠奫！消息一出，韩网立刻炸锅，粉丝们激动狂喊：「这阵容根本是梦幻联动！」

第一季《好搭档》讲述把离婚案件当饭吃的王牌律师车恩京（张娜拉 饰），与人生第一次接触离婚官司的菜鸟律师韩宥利（南志铉 饰），两人从价值观激烈碰撞到互相理解、一路成长的暖心故事。剧组把「离婚」这个看似沉重的题材，用既现实又带有温暖视角的方式呈现，不仅成功打动观众，更被誉为是「法庭剧与人性剧的完美结合」！

收视成绩更是吓吓叫！最后一集不仅刷新自身纪录，拿下全国最高17.7%、瞬间最高21%的惊人收视率，更直接空降当周所有节目的收视冠军，连2049年龄层的收视率都稳坐同时段第一，堪称是2024年SBS最具代表性的神剧之一！



这次全新一季《好搭档2》，背景设定在国内首间离婚专业律师事务所，车恩京将携手全新伙伴迎战更多棘手的离婚案件。第一季的功臣金佳蓝导演与实际出身离婚专门律师的崔唯娜编剧再度联手，让剧迷对第二季的品质信心满满！不过最让粉丝又惊又喜的，莫过於新搭档的人选大风吹！第一季中与张娜拉展现超强化学效应的南志铉，因为档期问题确定无法参与第二季，让不少剧迷大叹可惜。但接棒人选一公布，立刻让所有人闭嘴惊呼——正是演技备受肯定的金惠奫！



今年1月公开的特别预告片中，离开原律师事务所「大正」、自行创立新事务所的车恩京，依旧霸气外露，最后一句充满自信的「不相信我吗？」搭配金惠奫的登场，短短几秒就让网友疯狂重播！网友纷纷留言：「终於等到金惠奫演专业人士了！」、「她口条超好又精明干练，我一直觉得她很适合演律师，没想到愿望这么快就实现！」、「张娜拉加金惠奫，第二季不看不行！」



金惠奫本人对於接棒经典角色也曾透露过既期待又怕受伤害的心情。她在去年受访时坦言：「能透过《好搭档2》展现全新面貌，我真的非常期待。但正因为是备受喜爱的作品，我只有一个念头——绝对不能拖累团队，一定要更努力才行！」展现满满的敬业态度。



至於无缘回归的南志铉，则是大器回应：「不是因为其他原因，真的是时间跟档期卡到。」她还暖心喊话：「张娜拉前辈还在，所以我一点都不担心，相信会展开全新的故事，我自己也很期待以观众视角来追剧呢！」



有了张娜拉的稳稳坐镇、金惠奫的活力加盟，再加上原班金牌团队回归操刀，《好搭档2》能不能超越第一季21%的惊人收视天花板，再度缔造SBS又一出收视神话？答案今年下半年即将揭晓，剧迷们已经等不及啦！

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