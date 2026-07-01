【多图】南宫珉携李雪、金大明出席《婚姻之后》制作发表会！犯罪惊悚新剧引期待，7月4日 Disney+上线

KBS新剧《婚姻之后》於1日下午举行制作发表会，导演金正铉携主演南宫珉、李雪、金大明、李尚熙等人亮相现场，为即将登场的新剧造势。

南宫珉



李雪



金大明



李尚熙



南宫珉＆李雪



南宫珉＆金大明



另外，《婚姻之后》讲述一名男子在离婚前夕，为了救回突然遭绑架的妻子，与犯罪集团展开惊险对抗的故事，是一部融合爱情与悬疑元素的犯罪惊悚剧。南宫珉等实力派演员将如何诠释这场充满危机与情感交织的故事，也备受期待。海外观众可於7月4日起透过 Disney+ 收看！



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