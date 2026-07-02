《杀手妈咪》孔晓振×郑准元夫妻同框掀论战！韩网评价两极：「完全不搭」与「两人演技好很期待」

MBC新剧《杀手妈咪》将於7月31日首播，孔晓振与郑准元组成「双面夫妻」同框亮相，最新剧照公开后也掀起不少讨论与期待。

《杀手妈咪》由孔晓振、郑准元、李相二、成东镒主演，改编自同名人气网路漫画，讲述一位身怀特殊秘密的职场妈妈，在家庭与危险任务之间努力维持平衡的故事。



最新公开剧照中，可以看到夫妻档柳宝娜（孔晓振 饰）与权泰成（郑准元 饰）的日常互动，画面温馨自然，无论是轻松依偎还是背后抱，都充满生活感，但细看之下又带著微妙反差，也让人更加好奇两人关系的后续发展。



剧中孔晓振饰演的柳宝娜，其实是传说级狙击手「翠鸟」，在外冷静俐落、果断干练，但回到家中则立刻切换成温柔妻子模式；对她而言，丈夫就像现实生活中的浪漫喜剧主角。郑准元则饰演热血调查记者权泰成，同时也是标准「老婆傻瓜」，眼中只有家庭与妻子，甚至认为人生最幸福的事，就是与她组成家庭。



一边是隐藏身份的顶尖杀手，一边是追查真相的记者，两人看似站在不同世界，却成为彼此最亲密的存在，也让这段「双面夫妻」设定更添看点与张力。



而夫妻剧照公开后，也在韩网掀起热烈讨论。有网友留言表示「感觉不太搭」、「虽然两个都不适合，但男主好像不是浪漫型外貌」、「像兄妹一样」，也有人直言「看不出浪漫感」、「治愈不了男主的脸」等，引发不同看法。不过另一方面，也有网友表示「原作很好看很期待改编」、「两人演技都很好所以期待值很高」，也有人称赞「孔晓振演技很好所以很期待」、「郑准元演技好、声音也很好听」，整体讨论呈现正反意见并存的两极反应。

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