穿军装拿长枪帅炸！《金特务：本色回归》玉泽演特别出演助阵苏志燮，直言「毫不犹豫接下邀约」

《金特务：本色回归》开播后话题持续升温，玉泽演特别出演与苏志燮同框对戏引发关注！

SBS《金特务：本色回归》讲述原本是「世界上最平凡的爸爸」，为了找回唯一的女儿，化身「世界上最危险的男人」展开复仇行动，开播仅2集便冲出15.7%收视，迅速成为话题之作。



此次玉泽演惊喜加入剧组，为同公司前辈苏志燮助阵，在剧中饰演「朴英光」，与苏志燮有多场激烈动作对手戏，两人同框时展现强烈存在感与满满火花。角色设定为过去曾与「金部长」一同作战的北派特工同期战友，久别重逢后不仅让剧情张力升温，也为整体故事增添更多悬念与情绪厚度。不少观众在回忆片段中一度没认出他，不知道大家有没有认出来呢？



剧组方面也透露，玉泽演的加入将为剧情带来意想不到的紧张感与看点，关键剧情中的表现值得期待。据悉拍摄时，他以军装造型登场，手持长枪完成训练与出击场面，展现强大气场与稳定存在感，也与苏志燮在对手戏中呈现出浓厚「战友情」与默契。



玉泽演则表示，能与苏志燮同台演戏让他相当兴奋，因此毫不犹豫接下邀约。他也分享拍摄现场气氛十分温暖，无论前辈或剧组都非常照顾他，整体拍摄过程既紧张又愉快，留下很好回忆。



而《金特务：本色回归》第3集将於3日晚间9点50分播出，在收视持续上升之际，玉泽演的登场也让后续剧情走向更加令人期待！

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