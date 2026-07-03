宋江、李浚荣《四手联弹》海报、预告片全部暧昧满点！8月29日全韩都要疯了吧

tvN全新周末剧《四手联弹》日前公开了前导预告和海报，由宋江和李浚荣联手演绎的青春校园故事，光看画面就让人心脏砰砰跳！两位大势男神在艺术高中里以琴会友，不用说话就能读懂彼此，这种灵魂伴侣级的默契，谁受得了啦！

《四手联弹》描述一群音乐天才齐聚艺术高中，在琴键与音符之间交织出友情、爱情、竞争与成长的青春群像剧。宋江饰演天才钢琴家姜飞傲，李浚荣则饰演崔正耀，两人因为音乐而建立起深刻的情感连结。预告中姜飞傲坐在钢琴前翻谱时，看见崔正耀拿著摄影机朝他走来，忍不住露出浅浅的微笑，那种青涩又自然的互动，直接让剧迷们原地融化。

崔正耀拉著姜飞傲一起站在镜头前，记录下只属於两人的珍贵时光，还俏皮地抓起姜飞傲的手帮忙挥动，对著镜头说了声「你好」，满满的少年感简直溢出萤幕！两人并肩坐在同一架钢琴前四手联弹的画面，从放学后一起走在熄了灯的校园，到日常中每一个理所当然地守在彼此身边的瞬间，平凡却温暖的校园记忆，让看过预告的人都忍不住想起自己学生时代的那个死党。



公开的海报更是意境满分！两只手并排放在钢琴键盘上，彷佛正在合奏同一首曲子，搭配文案写著「琴键前，我们那令人屏息的完美合奏」，预告著姜飞傲和崔正耀透过音乐交心的深刻默契。两个男孩之间不用言语就能理解彼此的关系，让人看得又暖又心动。甚至有不少本土网友直呼「海报很有BL剧的味道！」



宋江和李浚荣的组合也引发超高讨论，尤其是李浚荣最近在电视剧《新进社员姜会长》中以男主角身份大受欢迎，人气正处於巅峰，他在《四手联弹》里和宋江会擦出什么火花，让粉丝们期待到不行。一个是忧郁气质的天才钢琴家，一个是温暖又带点调皮的纪录者，两位大男神的化学效应绝对是本剧最大看点。



《四手联弹》将於8月29日晚间在tvN首播，准备好迎接今夏最疗愈的青春音乐故事吧！

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