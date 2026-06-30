2集打趴全年所有韩剧！苏志燮回归动作戏封神，《金特务》收视率15.7％空降冠军

「苏志燮的动作戏，永远值得相信！」男神睽违13年重返SBS，主演新剧《金特务：本色回归》收视率直接炸裂——第2集全国平均收视率高达15.7％（尼尔森韩国数据），一口气刷新今年所有播出韩剧的最高纪录！而且才播两集就达标，简直不给其他剧活路！

根据27日播出的SBS金土剧《金特务》第2集收视率数据，全国平均15.7％，对比首集的9.5％，一口气狂飙6.2个百分点！这涨幅根本是坐火箭！来看看今年其他韩剧的收视战况：MBC《21世纪大君夫人》13.8％、SBS《法官李汉英》13.6％、tvN《卧底洪小姐》13.1％……原本的冠、亚军全被《金特务》一脚踢开。只用2集就登顶年度收视王座，这战绩根本传说级！



第2集剧情迎来重大转折！金部长（苏志燮 饰）过去曾是伪装成人民军军官执行任务的特务，但如今只是一个再平凡不过的单亲爸爸。妻子临终前留下遗言：「请为了女儿，像世上所有爸爸一样活下去。」他因此压抑所有过去，活成普通人。



然而，当女儿敏智卷入与周学建设千金的校园暴力事件后突然失踪，金部长彻底变了——他翘班直奔加害者聚集地，尘封已久的黑历史特务本能，全面觉醒！最让本土观众起鸡皮疙瘩的是金部长对著不良学生们说出的那句经典台词：「失去父母的孩子叫孤儿，失去丈夫的女人叫寡妇。但失去孩子的父母……没有专属的称呼。因为那种悲痛太过绝望，看起来已经没什么可以再失去了。『触法少年』这个词很好，那我就是『无法中年』了。」这段冷到骨子里的宣言，配上苏志燮零表情的演出，全韩观众瞬间鸡皮疙瘩掉满地！



金部长最终被警方逮捕，但他全程行使缄默权，一个字都不说。然而就在所有人以为他要继续沉默时，画面上突然跳出女儿的来电显示……金部长的表情瞬间出现裂痕，下一集要怎么发展？全网已经炸锅讨论！



苏志燮透过这部作品，睽违13年重返SBS——他过去主演的《峇里岛的日子》、《主君的太阳》、《亚伯与该隐》等都在SBS创下不败神话。他在之前制作发表会上感性表示：「我在SBS的作品收视率一直不错，所以很期待。这里就像熟悉的故乡，拍摄过程完全没有压力，很自在。」

除了苏志燮的动作戏宝刀未老、情感层层堆叠让人超有共鸣之外，崔代勋、尹敬浩等「爸爸复仇者联盟」的超强绿叶阵容，加上朱相昱饰演的超狂大反派，让整部戏的张力直接爆表。才播两集就被韩媒封为「2026年代表韩剧」，后势持续看涨！



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