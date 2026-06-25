Kevin Oh退伍后首发新歌〈My Girl〉！妻子孔晓振惊喜出演MV，现实夫妻甜蜜化学反应闪翻粉丝♥

终於等到 Kevin Oh 回归了！他於23日透过各大音源平台公开新单曲〈My Girl〉，这也是他自去年6月退伍后，时隔约1年推出的首支新歌。此次更邀来妻子孔晓振出演 MV，甜蜜互动引发粉丝热烈关注。

Kevin Oh 与创意团队 CAM 合作推出的〈My Girl〉，以温暖的木吉他旋律搭配他低沉迷人的嗓音，营造出细腻柔和的氛围。他更亲自参与词曲创作，将自身故事融入歌曲，以诗意的歌词描绘对挚爱之人的深厚情感，再次展现身为创作歌手的实力与魅力。



最让粉丝惊喜的，莫过於 MV 邀来妻子孔晓振特别出演。虽然孔晓振并未在镜头中正面露脸，但身为现实夫妻的两人，仍透过自然流露的互动与满满爱意，展现出令人心动的默契。无论是在沙滩上相拥躺卧，或是彼此依偎的温柔瞬间，都将歌曲所传达的爱情故事诠释得更加动人，让粉丝纷纷直呼「太甜了」、「好闪」、「根本偶像剧」。



孔晓振与 Kevin Oh 於 2022 年结婚。虽然出生於美国的 Kevin Oh 没有服兵役义务，但为了在韩国拓展音乐事业并与妻子稳定生活，仍选择以现役身分入伍，并於去年6月正式退伍。孔晓振也曾在《刘QUIZ ON THE BLOCK》中透露，丈夫刚入伍时自己经常以泪洗面，没想到 Kevin Oh 事先写好多封电子邮件，设定每天上午10点自动寄出，这份贴心惊喜不仅让她十分感动，也让不少人羡慕不已。



Kevin Oh 自 2015 年夺下选秀节目《Superstar K7》冠军后正式出道，之后透过《Super Band》展现优秀的音乐才华与创作能力，并陆续推出 EP、参与多部人气韩剧 OST，累积稳定的音乐实力与口碑。随著〈My Girl〉正式发行，他也预告未来将陆续带来更多音乐作品与内容，让粉丝更加期待接下来的活动。



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