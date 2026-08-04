安普贤《财阀X刑警2》帅气回归！俞承豪惊喜加盟成「隐藏王牌」，导演笑曝：太有存在感决定提前登场

久违看到俞承豪啦！他惊喜出演《财阀X刑警2》，饰演神秘财阀人物。导演透露原本想藏到后半段，却因为他的存在感太强，决定提前公开他的登场！

SBS新金土剧《财阀X刑警2》4日举行制作发表会，主演安普贤、郑恩彩等演员与金宰洪导演出席。谈到第二季备受期待的亮点之一，便是俞承豪的惊喜出演，安普贤也透露：「虽然是特别出演，但他的戏份很多，从前期就会登场，并在剧情中后半段扮演重要角色。」

《财阀X刑警2》延续第一季故事，讲述财阀三世兼刑警的陈利手（安普贤 饰），利用财力与独特办案方式破解案件，并与新任强力1组组长朱慧罗（郑恩彩 饰）携手展开痛快又刺激的合作调查。第二季回归后，导演也透露作品规模全面升级，将带来更加华丽的场面与丰富多样的看点。



谈到俞承豪饰演的角色「俞诚洹」，金宰洪导演透露，他是一名拥有与陈利手匹敌财力的财阀人物，同时也是充满谜团的角色，将在剧情中后半段成为重要关键。导演也分享，两人曾透过作品《福秀回来了》合作，看完剧本后便认为「如果不是俞承豪，很难完成这个角色」，因此主动邀请他出演。



更有趣的是，金宰洪导演笑说，原本想将俞承豪作为后半段登场的「隐藏王牌」，没想到他的存在感太强，根本无法隐藏，最后决定提前让他亮相，让观众能更早看到他的魅力。而距离上次以主演身分在电视剧《交易》中与观众见面也已过一段时间，这次俞承豪将以什么样的新面貌回归，也让粉丝更加期待。



除了俞承豪外，《财阀X刑警2》也预告金义圣、李学周、孙宇贤、许城泰、郑彩娟、全慧彬、朱贤英、闵敬雅等演员加入演出。第二季将於8月7日晚间9点50分首播，豪华阵容与全新故事线也让观众更加期待！



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