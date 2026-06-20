白种元小女儿舞台影片破10万！网敲碗：快送去当练习生

女星苏有珍14日在个人社群平台上传一段影片，写下：「昨天限动超过10万观看，干脆存下来放到主页上。」并表示：「谢谢大家这么喜欢我们家可爱的世恩，一起表演的团队Catch Catch最棒了，留下好开心的回忆」

影片中，苏有珍的小女儿世恩穿著黑色舞台装，和同年龄的小朋友们一起在台上热舞，还有一段是站到舞台中央专注完成编舞的画面。 妈妈苏有珍在旁边默默纪录，还附上一句：「世恩今天总共表演了3次」，短短一句话就泄漏女儿当天超忙行程。



原来这支影片原本只发在限时动态，没想到反应超乎预期，观看数突破10万，苏有珍干脆把它存下来重新上传到主页，当作纪录。 她笑说：「大家一直重复看，不发不行吧~」。影片中不只舞台演出，还有幕后准备、跟队友一起练习的过程，最后也公开了表演结束后的照片。 世恩跟伙伴们排排站比动作，苏有珍在旁大喊：「#团队名 #CatchCatch队 加油！」还特别感谢指导老师：「让整个团队站上舞台的熙代表真的太帅气了，谢谢你。」



苏有珍和白种元2013年结婚，育有一子两女，小女儿世恩的成长过程经常透过节目和社群曝光。 这次妈妈为了女儿的舞台纪录，从限动一路贴到主页，粉丝也笑说：「完全是女儿傻瓜认证！」



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