AI盗用明星照片太猖獗！aespa提告成功、涉案者遭判刑，网红郭tube卷币圈风波急澄清

【整理报导】针对演艺圈的非法盗用肖像权及冒名诈骗犯罪手法日益精密，受害的韩国明星也持续增加中。

上周，主持人李智慧透过个人SNS紧急表示：「那不是我拍摄的广告。最近收到很多私讯。」并透露自己成为近期猖獗的Deepfake（深度伪造）冒名盗用事件受害者。



她同时公开的照片中，出现了一支由她代言地瓜干的广告，但经查证后发现，该广告其实是利用人工智慧（AI）Deepfake技术制作的假广告。

李智慧警告说：「千万不要点进那个网址购买商品，请大家务必小心。感觉会被导向中国某个网站。」并说明该广告的危险性。她补充表示：「虽然是用韩文写的，但仔细看就会觉得哪里怪怪的。」呼吁大家留意错误百出的用字遣词及不自然的语句。

对於这种损害自己名誉与形象的非法劣质广告，李智慧也难掩不满地表示：「到底是哪里做出来的，真的很糟糕。」

人气女团aespa成员Karina与Winter也曾遭遇类似问题，并对相关人士采取强硬法律措施。两人以违反《性暴力犯罪处罚法》、《资讯通信网法》及《电气通信基本法》等罪名，控告制作、散布及贩售Deepfake影片的人士。



最终法院判处相关被告有期徒刑2年6个月，并命其完成80小时性暴力治疗课程，同时禁止於儿童及青少年相关机构就业7年。

aespa方面也强硬警告：「对於散播恶意谣言、假消息、性骚扰、嘲讽以及制作与散布扭曲内容等行为，公司将不接受任何和解或宽贷，采取强力应对措施。」

除了AI技术遭滥用的问题之外，也有人莫名卷入海外金融诈骗事件，差点背上国际级诈骗犯的恶名。创作者兼主持人的网红郭tube最近也遭遇肖像权被盗用的荒唐事件。

17日，韩国网红郭tube在自己的频道发文表示：「活到现在居然被拿去做虚拟货币诈骗。我根本没发行任何币，偏偏对方也姓郭。」吐露无奈心情。



为了避免全球投资人误会，他甚至特地附上英文说明：「我是来自韩国的YouTuber，从来没有进行过虚拟货币交易。是他盗用了我的照片（I'm a YouTuber from Korea, never even tried coins. He stole my picture）。」试图证明自己的清白。

事件起因於虚拟资产专案「Humanity Protocol」遭骇客攻击，导致约544亿韩元规模的代币价格暴跌。该专案创办人、香港出身的Terence Kwok（特伦斯・郭），竟突然将个人线上头像更换成郭tube的照片，引发争议。

尤其因为两人同样姓「郭」，加上盗用事件发酵，不少不认识郭tube的海外投资人误以为他就是专案创办人，并对他展开无差别批评。为防止谣言持续扩散，郭tube也迅速出面澄清。

近来，未经授权盗用名人姓名与肖像制作非法内容的情况在网路上持续扩散，许多艺人深受其害。甚至已经到了当事人必须亲自透过SNS发文澄清的程度，社会各界对於这类无差别盗用犯罪的忧虑与警觉声浪也日益高涨。

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