孙艺真晒与儿子旅行照！小甜豆暴风长大「大长腿比例」引热议，网笑喊：这是玄彬拍的吧！

太幸福的一家人啦！孙艺真近日公开与儿子的旅行日常，海边同框画面一曝光，立刻掀起粉丝热议！

孙艺真於17日在 IG 分享多张旅行照片，并写下「旅行第一天（The first day of the trip）」，公开与儿子的温馨日常。

照片中，可以看到孙艺真与儿子以大海为背景留下纪念。她绑著可爱双马尾、戴著太阳眼镜，露出灿烂笑容，展现自然又充满活力的魅力。即使穿著短裤，她依旧以修长纤细的腿部线条与白皙肌肤吸引目光，而明显长大的儿子也展现出修长双腿与优越比例，母子俩的同框画面让粉丝忍不住感叹「真的长大好多」。



照片曝光后，粉丝纷纷留言「太可爱了」、「都是大长腿啊」、「可爱的一家人」、「宇振都长这么大了？我的天啊」、「幸福的一家人」等。也有粉丝笑称「这是玄彬拍的吗」、「玄彬的拍照技术有进步」，更期待「小甜豆以后一定会像爸爸一样高」，温馨反应展现大家对这一家人的喜爱。

回顾两人的缘分，玄彬与孙艺真因2018年电影《极智对决》结缘，并在2020年《爱的迫降》合作后发展成恋人，最终於2022年步入婚姻，同年迎来儿子的诞生。从戏剧中的恋人走到现实夫妻，两人的爱情故事一直被粉丝视为「爱情剧走进现实」的代表，而孙艺真近年透过社群分享日常，也让粉丝看见她幸福温暖的模样。



另一方面，孙艺真主演的新作 Netflix《丑闻》与《Variety》预计将於今年公开，玄彬则将透过 Disney+ 原创《韩国制造2》持续展开演艺活动。



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