少女时代Yuri下月合约到期！传将离开 SM 转投演员经纪公司

南韩天团「少女时代」成员 Yuri（权俞利）与长年效力的 SM 娱乐专属合约即将到期！即将重回自由身的她，究竟会选择义气续约，还是另觅新巢，未来的演艺动向已在南韩演艺圈及全球粉丝间引爆高度关注。

根据韩媒《TenAsia》今日（4日）的独家报导，从练习生时期算起、与 SM 娱乐携手走过长达 25 年漫长岁月的 Yuri，专属合约将於下个月正式届满。面对人生十字路口，Yuri 目前正陷入深刻苦思，审慎评估究竟该与 SM 续约，还是与全新经纪公司携手合作。



由於 Yuri 近年来积极并行歌手与演员活动，并在戏剧圈交出漂亮成绩单，据知情人士透露，她目前确实也有意跳槽至专门负责演员经纪的专业公司，希望能全方位拓展自己的演员版图。

不过，考量到她接下来仍计画与同属少女时代的成员秀英、孝渊组成小分队「孝利秀」继续展开音乐活动，因此包含续约与否在内，她正针对未来的去留进行全方位的深度考量，希望能找到兼顾演员与团体活动的最佳解。



回顾 Yuri 的星路履历，她是在 2001 年参加第一届 SM 娱乐青少年最佳选拔赛夺得「最佳舞蹈本赏」后，正式被拔擢为旗下练习生。在经历长达 6 年的精雕细琢与苦熬训练后，於 2007 年以「少女时代」成员身份光荣出道。自 2016 年起，她更全面发力进军戏剧圈，近年频繁活跃於电视萤幕与大银幕之间。

身为引领 K-Pop 黄金全盛期的传奇天团，Yuri 随少女时代缔造了无数神级金曲，包括〈再次重逢的世界〉、〈Gee〉、〈说出你的愿望〉、〈Oh!〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉及〈FOREVER 1〉等，首首皆是青春回忆杀。而在演员领域，她也陆续透过韩剧《被告人》、《Good Job》、《假释审查官李韩信》及古装剧《打包袱－盗取命运》等热门作品，累积了极具份量的演技实力。无论 Yuri 最终的选择为何，粉丝们都已准备好全力支持她的下一步！

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