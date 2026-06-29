RIIZE人气爆发！〈Do your dance〉拿下三冠王　专辑《II》登全球多国排行榜冠军

人气男团 RIIZE 继专辑销量、音源排行榜夺冠后，也成功登上音乐节目冠军宝座。

RIIZE凭藉新歌〈Do your dance〉，於24日在 MBC every1《Show! Champion》、26日在 KBS 2TV《Music Bank》，以及28日在 SBS《人气歌谣》接连夺冠，抱回第一名奖杯。



RIIZE成功达成音乐节目三冠王。透过〈Do your dance〉展现兼具Hip风格与自由奔放魅力的舞台，同时也以夏日清爽歌曲〈D-D-Done〉呈现截然不同的魅力，成功掳获粉丝喜爱。



他们於15日发行第二张迷你专辑《II》，该专辑发行仅4天，累积销量便突破113万张，成为团体出道以来第4张百万销量专辑。



除了专辑销量表现亮眼外，RIIZE也登上多项音源排行榜冠军，包括夺下Hanteo Chart周榜第一、Circle Chart周榜双冠王（专辑榜、下载榜），以及Melon Global K-Chart日榜第一与HOT100第一等佳绩。



此外，专辑也在全球6个地区登上iTunes Top Albums排行榜冠军；於中国腾讯音乐旗下5大音源平台综合K-POP排行榜夺冠，并获得QQ音乐「白金唱片」认证，同时登上数位专辑销售周榜第一；在日本则拿下AWA即时飙升排行榜第一，以及RecoChoku周专辑排行榜第一，持续展现强劲的全球人气。



另一方面，RIIZE将於下月2日出演Mnet《M Countdown》、3日出演KBS 2TV《Music Bank》，以及4日出演MBC《Show! 音乐中心》等音乐节目。

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