物流中心打工 → 回归话剧舞台！林周焕公开近况，坦言身心状态低落，暖心报平安「我会没事的」

希望林周焕能好好休息，早日恢复最佳状态，也期待未来能在更多作品中再次见到他的身影。

林周焕29日在 IG 上公开一张正在医院接受点滴治疗的照片，并写下：「肝脏、肺部、心脏、肾脏 All good（都没问题）」，表示检查结果一切正常。不过他也坦言：「身体与心理状态都比较低落。」随后暖心向粉丝报平安：「别担心，我会没事的。」希望大家不要过度担心。



今年初，林周焕曾因被网友目击出现在物流中心而引起讨论。当时有网友分享，在位於京畿道利川的物流中心遇见他，不仅有人成功取得签名，也传出他曾在其他中心工作。另一名曾与他一起工作的网友也透露：「他是负责出货作业，真的非常认真努力，让人留下很好的印象。」对此，经纪公司也证实林周焕过去确实曾在该处工作，不过目前已经离开。



林周焕近年也持续挑战不同领域，除了透过电视剧《三兄妹要勇敢》、《亲密的雷普利》展现稳定演技外，也出演舞台剧《Killology》、《Pride》，并惊喜参与英国影集《伦敦黑帮》第三季演出。今年5月23日，他再次回到剧场舞台，出演舞台剧《Lungs》，预计演出至8月，持续与观众见面。



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