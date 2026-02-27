没戏拍就去打工！男神林周焕被目击「物流中心搬货」，空窗期自食其力网民狂赞：真男人！

演艺圈「寒冬论」是真的？ 拥有帅气外型与扎实演技的演员林周焕，近日被爆出在物流中心（Coupang）担任体力劳动。 昔日萤幕上的翩翩公子竟然化身「快递小哥」，引发网民热烈讨论。

「没戏拍太无聊？」 网民目击野生男神挥汗搬货

27 日，韩国各大社群平台疯传一则「物流中心遇见林周焕」的消息。 该贴文最初於去年 8 月 21 日发布，原 PO 惊讶表示：「昨天听说林周焕来利川的Coupang物流中心打工了！可能是最近没作品拍，觉得太无聊了吧？」更强调内容属实：「员工论坛还有人说拿到了他的签名，之前还去过其他物流中心。」另一名曾一起工作的网民补充：「他是来负责出货作业的，真的做得非常卖力，看了之后对他印象非常好！」



经纪公司大方承认

林周焕目前隶属於由好友车太铉、赵寅成创立的「Base Camp Company」。 对此，公司向媒体坦承：「林周焕过去确实曾於 Coupang 物流中心工作过。」对於演员在空窗期自食其力的行为表现得十分坦荡。



网民力挺：健康赚钱值得支持

对於男神变身「快递小哥」，大部份网民给予正面评价：「看来最近演员们真的没什么作品，连演员都要打工」、「没戏拍的时候找别的工作做很正常吧！」、「靠劳动健康地赚钱，这种态度很值得学习。」



回顾林周焕演艺路：从《花男》到进军英剧

林周焕於 2003 年出道，曾演出过《花样男子》、《令人垂涎之岛》、《Oh 我的鬼神君》等经典剧集，在综艺《偶然成为社长2》里展现低调暖男风采，获得不少关注。 2023 年拍完 KBS《三兄妹要勇敢》后，他积极转向舞台剧，甚至出演了英剧《伦敦黑帮》（Gangs of London）第三季，演艺触角相当广泛。





去年 12 月，林周焕出席了演艺南韩圈金童玉女金宇彬与申敏儿的婚礼，近期则频繁透过 TikTok 进行直播，积极与粉丝互动。



事实上，在南韩演艺圈，演员在空窗期兼职并非首例。 如《黑暗荣耀》郑星一成名后仍跑过快递; 《金部长的梦想人生》河瑞允也曾坦承一边拍戏一边送外送、在餐厅端盘子、在物流中心打工。 林周焕这种「放得下明星架子」的职业态度，让他在网民心中再度大幅加分。



