BTS SUGA超狂投资眼光！传砸钱马斯克SpaceX，帐面获利「最高40倍」惊呆全网

防弹少年团成员SUGA再爆惊人理财手腕！根据韩媒《Edaily》独家报导，SUGA竟是美国太空巨头SpaceX的「早期投资者」，在股票上市前就已悄悄布局。随著SpaceX今年6月风光上市，这笔投资的帐面获利至少20倍起跳，甚至可能高达40倍，天文数字让外界全吓傻！

根据报导，SUGA是透过韩国首家投资SpaceX的机构「Link Asset Partners」进行投资，时间点推测在2022年之前。虽然具体金额没有曝光，但回顾SpaceX的市值演变，就知道这波操作有多猛——2020年公司估值约460亿美元，隔年飙到1000亿美元，而6月12日在纽约证交所上市后，公司市值更是直接喷到约1.77兆美元，涨幅吓死人。

投资银行业界人士透露：「SUGA目前仍持有SpaceX股票，而且获利相当可观。」依照市值推算，2022年前进场至少是20倍的报酬率，如果更早、在2020年左右就入手，那获利可能直冲「40倍」天花板，被韩媒封为新一代「投资鬼才」也不为过。



这已经不是SUGA第一次展现惊人财经嗅觉，他先前就曾投资美国职棒大联盟的运动家队，专挑高潜力的未上市资产下手。不过对於这次SpaceX的投资传闻，所属经纪公司HYBE态度低调，仅简短回应：「艺人私人事项难以确认。」没有否认也没有承认，留给粉丝无限想像空间。



SpaceX上市首日股价一度冲到225.64美元，虽然近期稍微回档，但截至26日收盘仍比公开发行价135美元高出13.5%，气势依旧强劲。SUGA这波操作不只赚到荷包，也让外界再次见识到防弹少年团成员跨足投资领域的超级眼光！

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