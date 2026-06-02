收视4%顺利启航！《医到孤岛爱上你》李宰煜惊爆「幻想症」跳海救人？ 辛睿恩变身怪力女，网民笑疯：男主废柴得太可爱！

人性神剧《稻草人》刚走，爆笑渔村喜剧立刻接棒！由演员李宰煜、辛睿恩主演的ENA新剧《医到孤岛爱上你》昨晚正式开播，第一集就录得全国收视率4.045%的好成绩。

《医到孤岛爱上你》改编自网路漫画《死撑医生》，讲述整形外科医师都志义（李宰煜 饰）被「流放」到人人避之唯恐不及的岛屿「平同岛」服替代役、担任三年公共保健医生，与新来的护理师陆俐遐（辛睿恩 饰）一起，与岛屿居民和病患艰难求存的故事。



开播第一集就完全不给男主角留面子！都志义因为对大海有心理创伤，服药后才登船，中途竟见到陌生女子陆遐俐跳海，情急之下跟著跳下去救人。 醒来后，都志义找到陆俐遐归还拿错的行李箱，这才得知当时在船上是自己出现幻觉执意跳海，多亏陆遐俐出手搭救，最后还被对方背著送到医院，顿觉十分丢人。



历经一番波折后，都志义终於来到平同卫生所，却对简陋陈旧的医疗器材与虫子的感到袭击崩溃。 他的第一位病人、里长朴春植（禹贤 饰）因心肌梗塞晕倒，都志义实施心肺复苏术（CPR）并陪同病人搭直升机前往陆地医院，最终顺利化解危机。



倒楣的是，接下来都志义只能再次搭船返回片东岛。 当年造成大海心理创伤的记忆排山倒海般涌来，令他呼吸困难。 就在这时，陆遐俐突然现身，温柔地帮他戴上耳机。 都志义想起同袍说过的话：在岛上最忌讳三件事「事件、人、爱情」，现在恐怕是全部遇上了！



首集播出后在韩网获得好评，认为剧情好笑，男主看似废柴但很有专业实力的性格颇为讨喜，女主面对突发状况的果断勇敢姿态也十分帅气。 如果想看有著岛屿渔村风光、轻松逗趣情节的韩剧，不妨考虑这部！

在今晚即将公开的第二集中，都志义和陆遐俐将正式成为同事，携手应对岛上形形色色的奇葩病患。 海外观众可在Disney+同步追看！



▽第二集预告：



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