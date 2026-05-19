池睿恩公开恋爱才1个月！《Running Man》突被足相师一句话吓傻：结婚运要先经历一次才会变好

与舞者VATA公开恋爱中的池睿恩，因足相专家的评价而感到慌张。

17日播出的SBS综艺节目《Running Man》以「秘密结帐」特辑进行，其中一个行程是透过脚的形状来解析性格、健康与运势的「足相」。

当天，拥有35年经验的足相专家登场，在看了池睿恩的脚后做出评价。他表示：「足弓非常明显，这是好事。是贵人的脚，而且是5年后会大发的脚。」



当被问到恋爱运时，专家表示：「有好的地方，也有不好的地方。本人自身的力量与能量很强，但配偶的力量与能量比较弱。恋爱运非常好，但婚姻运势则是要经历一次之后才会变好。」此话一出让所有人都大吃一惊。

最近才公开与VATA恋情的池睿恩，立刻对专家反驳说：「骗人的吧，怎么可能只看脚就知道？」引发现场笑声。



尽管如此，足相专家仍强调：「晚一点结婚会比较好，而且男方年纪比自己小会更适合。」并补充：「比起同龄，年下更好。」



小编知识补充：池睿恩与舞者VATA是1994年出生的同龄好友，两人从「教会朋友」悄悄升格成恋人，低调谈著青春感十足的恋爱。池睿恩是1994年7月26日生，VATA是1994年12月12日生，以月份来说，VATA的确是年下男友没错啦～！祝他们恋情幸福又顺利。

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