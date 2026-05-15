康美娜，减肥10公斤的秘诀公开！一天两餐、居然只吃半个三明治？引发热议

人气女团 I.O.I 出身的演员康美娜公开了自己的减重秘诀，令人相当吃惊。

昨天 YouTube 频道《旗安84》公开的影片中，康美娜作为嘉宾出演，与漫画家、综艺人旗安84聊了各种话题。



当天，康美娜以明显消瘦不少的模样登场，吸引大家目光。当旗安84询问她减重的事时，康美娜回答：「我瘦了很多。」并表示：「感觉比上次见面的时候大概少了10公斤左右。」



对於减重方法，她表示自己彻底进行了饮食管理。康美娜说明，她并没有另外搭配运动，而是选择减少食量。她透露：「我会点一个三明治，把它分成一半，午餐跟晚餐各吃一半，就这样解决两餐。」



她也提到，在控制饮食的过程中，自己也找到了一些折衷方式。康美娜表示：「真的忍不住的时候，我会吃泡菜炖菜；如果特别想吃辣炒年糕时，就会安排『Cheat Day』。」

PS：Cheat Day（欺骗日／放纵日）是指在严格饮食控制或减肥期间，安排一天或一餐暂时放宽限制，享用平时克制的美食。



此外，康美娜最近已完成与徐仁国×朴智贤合作的新剧《明天也要上班》拍摄，目前则配合宣传期维持适度管理。她也透露近况表示：「现在比当时大概又回升了3公斤左右。」（延伸阅读：「3NO男」徐仁国×朴智贤上演社畜系恋爱！新剧《明天也要上班》读本现场两人火花超强）

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