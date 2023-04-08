《虽然没准备什么菜》Jisoo自称队内最胖，勾起李泳知痛苦回忆：「你能吃完一整罐洋芋片吗？」

李泳知网综《虽然没准备什么菜》第二季终於回归！首期嘉宾请来了最近SOLO出道的BLACKPINK成员Jisoo，聊到身材话题时，李彩领的声音突然在脑海响起XD

Jisoo说来之前有仔细调查李泳知，发现两人在美食方面有共同爱好：「我是火锅killer。」 泳知激动：「我的女友！It's my girl！」



泳知问因为工作不能常吃岂不是很痛苦，Jisoo：「真的，我们成员都很瘦，我相对而言...」眼看要聊到食量话题，李泳知的PTSD突然「发作」，下意识地站了起来：「Oh shit...... 不行欧尼，不可以讲这个！」



后制组贴心加上了之前李泳知被ITZY李彩领「狠狠伤害」的画面XD当时李彩领炫耀自己的暴食纪录，问泳知：「你有（自己）把一罐洋芋片全部吃完过吗？」 令泳知相当傻眼：「这算什么问题？」 李彩领又说自己可以一次吃完3包零食，泳知更加激动：「我如果只吃3包就好了！」



所以这次一听到Jisoo说要减肥，泳知立即感到眩晕：「欧尼啊，我感觉有点奇怪，这世界好像疯了，hold up hould up...」没想到Jisoo把「hold up」听成「火锅」，让泳知和工作人员都大笑不止XD



录节目时Jisoo的新歌还未发行，给李泳知提前试听了一下，泳知即兴起舞让Jisoo超惊讶：「跟我的编舞好像！」泳知也超惊讶：「哪里会像！」现在大家都已看过Jisoo的MV，回头来看确实有相似，泳知是什么预知天才XD



节目里Jisoo还提到网传成员不合的事，吐槽说大家感情明明非常好，每次看到这些都笑到不行，互相开玩笑：「呀，据说我在打压你哦，小心点！要帮我宣传啊，怎么能制造不合传闻呢？」 还说她来上节目令其他三位成员超羡慕，甚至比SOLO出道更羡慕。 期待其他成员也来泳知的节目啊！



▽来回味去年李彩领带来的食量震撼，已定位7分15秒：



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