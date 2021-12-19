《雪降花》昨日开播，官网封锁观众留言板、青瓦台请愿停播一天内获10万人支持

JTBC电视剧《雪降花》昨晚播出第一集，虽然不少人认为「电视剧应该当做电视剧来看」，但反对派也十分强硬，甚至到了去青瓦台网站请愿停播的地步。

《雪降花》简介里写道：以1987年的首尔为背景，讲述某一天突然浑身是血地跑进女大宿舍的名校学生林秀浩（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的大学生殷英路（Jisoo 饰）之间与时代逆行的哀切爱情故事。



从企划阶段开始就引起不少争议和抵制，例如「贬低民主化价值」、「美化安企部和独裁政权」、「歪曲历史」。 昨天开播后观众发现JTBC《雪降花》官方网站关闭了观众留言板，所有贴文都显示「只有发帖者和管理者可见」。 有网友认为JTBC此举是为了避免出现留言板被负面言论洗版的现象，对於JTBC拒绝与观众沟通的态度表示愤怒。有观众推测这样做也许是为了避免外国观众因为时差原因遭到剧透，但也有网友反驳称其他剧的网站都没有这一现象。



同时，允许观众实时讨论剧情的NAVER TALK页面也被转为非公开，给出的理由是：「为保护演员不被辱駡、诽谤、恶意留言伤害，与电视台协定后将TALK转为非公开。 」



今天有观众在青瓦台请愿网站发帖要求停播，截至下午3点前已获得10万人同意。 发帖人表示，该剧播出前已经被20万国民停播请愿，当时制作组说完全没有这个意图、强调「男女主角没有参与民主化运动」，但是：「刚刚播出的第1集里，女主角把身为间谍的男主角误认为民运人士进行救助。 民主化运动期间有民运人士被毫无理由地当做间谍、遭到拷问甚至死亡，制作方无视历史事实制作这样的电视剧，明显是贬低民主化运动的价值。 」

发帖人还指出，剧中间谍男主被安企部男二号追逐的戏份中用到的背景音乐，实际上是民运时期经常使用的歌曲，对於制作方将这首歌用在安企部和间谍角色表示无法容忍;并担心该剧通过OTT被外国观众看到后，会让大家对韩国的民主化运动产生错误的历史观。



事实上，今年3月出现争议时制作方已经发过声明，表示这不是讲述民运的剧、男女主角也没有参与民运，「反而有出现在80年代军事政权下被当做间谍、受到不当镇压的角色」。 但这一声明更加引起批评，网友认为男主虽然是北韩派来的间谍但在前半部份被「误认」为民运人士，传达出「事实上真有这种事」的错误资讯，而声明却巧妙回避了这一点。

《雪降花》目前通过Disney+在亚太地区播出，如果有看完的朋友可以分享讨论一下见解！

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