《雪降花》综合预告：丁海寅Jisoo初遇眼神超甜，无奈时代动荡身不由己：「和我一起，你会有危险」

从初遇的甜蜜到后来的危险、分离，这一对恋人的loveline似乎很难避开虐的走向啊~T^T

《雪降花》以1987年的首尔为背景，讲述某一天突然满身是血地闯进女子宿舍的名门大学生-林秀浩（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的大学生-殷英路（Jisoo 饰）之间的爱情故事，两人坠入情网后也发现彼此深陷动荡与复杂谜团。





今天公开的预告片以秀浩和英路的独白开头，两人在唱片店偶遇后开始甜蜜的约会。 秀浩：「如果当初没有遇见你......」英路：「如果只是平凡人......」



原本温馨的气氛在下一幕突变，玻璃摔碎、枪支上膛，爱民党事务总长南泰日（朴诚雄 饰）对英路父亲殷昌洙（许峻豪 饰）说：「大选只剩不到3周了！」国家情报院组长李江武（张胜祖 饰）举枪冲进湖秀女子大学宿舍，舍监皮胜熙（尹世雅 饰）意识到事态严重，因财务问题无法上大学的宿舍电话接线员桂芬玉（金惠奫 饰）一脸惊恐。



英路似乎要写一份文件，秀浩抓住她的手，用手指示意她对某件事保密。



宿舍化为废墟、全副武装的人员进入学校，国立医院外科医生姜清雅（刘寅娜 饰）被枪指著、头上流血，害怕地大喊道：「不要开枪，不要开枪！」



最后一幕，秀浩为英路戴上项炼说：「一直和我在一起的话，太危险了。 」让人感受到无奈的悲剧气息TT



最近公开的剧照也是心动感满满，最后一张好适合做手机桌布！







《雪降花》将於12月18日起在韩国通过JTBC播出，亚太地区由Disney+同步公开。



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