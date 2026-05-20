〈for lovers who hesitate〉爆红韩国 JANNABI宣布7月香港开骚

韩国音乐既丰富又多元化，除了大家熟悉的K-pop偶像，韩国乐队同样也有一批忠实歌迷支持。而作为独立摇滚乐团的JANNABI，早在2019年便凭藉〈for lovers who hesitate〉一曲闯出名堂！因此，他们今天正式宣布将於今年7月11日，来到AXA Dreamland举办他们首个亚洲巡回演唱会《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust》香港站，希望可以在现场跟乐迷一起分享音乐，以及回应「汗水与星尘」的巡演主题。

由队长兼主唱崔政勋，以及结他手金度亨组成的JANNABI，有别於大家在首尔弘大常见的独立乐队。由於成员们自小便在城南市盆塘区认识，因而在韩国被称为盆塘乐团。自2014年出道以来，他们凭藉多首横扫榜单的热门歌曲及完成度极高的正规专辑，同时获得市场大众与乐评界的双重认可。代表作〈for lovers who hesitate〉更勇夺Golden Disc Awards、Korean Music Awards，以至MAMA等多个奖项，被誉为是韩国最成功的乐队之一。

为了庆祝JANNABI首个亚洲巡演，他们更细心预备了与别不同的福利，来让粉丝们记住这一次演出。当中购买$1,580 VIP门票的观众，除了保证获得别具意义的JANNABI结他Pick，更可享用优先购买官方周边通道，还有机会抽到艺人签名海报，尽显尊贵。另外，全场购票观众更保证获得明信片，希望大家乐而忘返，福利详情可参考附图。

想亲身感受JANNABI将音乐转化为演场空间中极具张力的特殊体验，以至充满未来感的精彩演出，就不要错过《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust》香港站演唱会门票，将於5月27日星期三，上午11时在KKTIX盛大发售，票价分为$1,580、$1,380和$880。如想知道更多JANNABI香港演唱会的消息，以至周边产品内容，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。

活动资讯：

JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in HONG KONG

日期 : 2026年7月11日 （六）

时间：晚上7时正

地点：AXA Dreamland, Go Park

票价 : HK $1,580 /$1,380 / $880

购票平台：KKTIX

公开发售：

2026年5月27日（三）上午11时

主办单位：FriedRice Entertainment, LESLIE STUDIO LIMITED

执行团队 : 小金鹿娱乐

艺人经纪：PEPONI MUSIC

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