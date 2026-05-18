「妈，我结婚了」崔真实女儿婚礼播妈妈生前画面，外婆泪崩，哥哥代父母陪嫁全网哭翻

她是老韩剧迷一定记得的名字——崔真实。 90年代红遍全韩国的国民女星，2008年因不堪忧郁症与恶意谣言选择离开人世，留给无数剧迷无限唏嘘。 16日，她的女儿崔俊喜熙结婚了，婚礼现场的影片曝光，让许多人跟著红了眼眶。

崔俊喜在17日於个人社群平台公开婚礼现场照片与影片。 画面中她穿著纯白婚纱，与穿著淡紫色韩服的外婆亲密地挽著手，两人笑得灿烂。 但另一段影片却捕捉到，外婆在典礼中忍不住低下头，频频用手拭泪，一旁的外孙、也就是俊喜的亲哥哥崔焕喜，默默伸手轻拍外婆的背安抚，画面既温馨又让人心酸。



崔俊喜与外婆过去曾因家庭纠纷闹上新闻，甚至传出外婆报警指控她侵入住处，当时外界一度认为祖孙关系破裂。 也因此，婚礼前不少网友猜测外婆可能不会出席。 但崔俊喜在婚礼前就亲自发文打脸：「外婆当然有来，这是开心的一天，请停止乱猜。」婚礼照片曝光后，祖孙俩的亲密互动也证明了感情依旧。

婚礼中最催泪的环节是现场播放了已故母亲崔真实与父亲赵成珉生前的影像，搭配字幕写著：「和父母一起生活的时候，我们到底有什么好委屈的呢？ 长大后才明白，我们的童年是他们用尽全力守护的堡垒。」这段话让全场宾客忍不住落泪。



崔俊喜16日在首尔江南区某饭店与大11岁的非演艺圈男友完婚。 婚礼司仪由知名搞笑艺人曹世镐担任，而她的亲哥哥崔焕喜则代替已故的父母，全程陪在妹妹身边，负责接待与引导。 父母虽然不在，但外婆与哥哥的陪伴，让这场婚礼充满了爱与泪水，也让外界看到这个走过风雨的家庭，最终迎来了温暖的团聚。

凭藉《星梦奇缘》、《玫瑰战争》、《好女人坏女人》等热门韩剧红遍亚洲的崔真实经历坎坷，曾经与日本职棒选手赵成珉於2000年结婚，因此息影，育有2名子女。 之后在2002年10月因为家庭暴力，崔真实怀孕被推落楼梯，而在2004年9月离婚。 2008年5月崔真实的两名子女依照当地的户籍法改随母姓。 在2008年因不堪网路谣言与忧郁症所苦，选择结束生命，享年39岁。 她的离世留给一对儿女与母亲无限遗憾。其弟崔真永亦为演员，2010年3月29日自杀身亡，得年39岁。 2013年1月6日，其前夫赵成珉被发现在家自杀身亡。



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