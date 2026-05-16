写悔过书有什么用！《加油吧威基基》孙承源出狱后再爆酒驾争议，累犯达「第五次」再掀热议

因第五次酒驾被查获的演员孙承源，检方求处有期徒刑4年。他过去曾因酒驾入狱，没想到出狱后仍再度酒后驾车，甚至在宣判前还被发现无照开车。

14日首尔西部地方法院开庭时，检方指出，他去年11月在首尔江边北路以酒测值0.16%以上的状态逆向行驶约2分钟后遭逮捕，已远超过吊销驾照标准0.08%。

调查期间，他被指控谎称「代驾中途离开」，并要求当时交往的女友删除行车纪录器资料，涉嫌妨碍调查。虽然他曾向法院提交悔过书并表示戒酒，但在宣判前6天又被发现无照驾驶，从江南论岘洞一路开车至龙山汉南洞的酒吧。



他2018年也曾因酒驾肇逃被判刑1年6个月，是韩国首位适用「尹昌浩法」（针对酒驾肇事加重处罚的修法）的艺人，服刑后被判定为5级战时勤劳役并免除兵役。如今累犯第五次酒驾曝光，也让外界认为几乎已无复出可能。本案一审宣判将於6月11日下午2点进行。



而孙承源过去曾在《青春时代》系列中，与朴恩斌有不少对手戏，两人「欢喜冤家」般的互动也受到不少观众喜爱；另外他在《加油吧威基基》中饰演民宿CEO之一「奉斗植」，因此广为人知。



随著最新消息曝光，也引发韩网热议，不少网友留言表示：「取消接受毫无意义的悔过书制度」、「这种程度是不是已经是病了」、「戒不了酒就干脆别开车」、「干脆待在里面比较安全」、「已经是习惯问题了」、「太夸张」等。

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