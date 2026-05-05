IU儿童节美谈+1！亲送礼物&手写信给《21世纪大君夫人》《苦尽柑来遇见你》童星，粉丝直呼太感人

人气歌手兼演员的 IU 在儿童节之际再次传出暖心善举，引发关注。

4日，童星安泰琳的母亲透过社群媒体发布了一篇长文。

安泰琳母亲写道：「IU 演员的心到底有多大、多温暖，现在已经难以形容。不只送来儿童节礼物，还附上亲笔信，真的无法用一句谢谢表达全部的心意。」





接著她表示：「问泰琳最想见谁，果然还是回答 IU 前辈，你也没办法不是个 UAENA（IU 粉丝名）。」展现对 IU 的喜爱，并补充：「谢谢您记得我们、没有忘记我们，我们会以成为幸福且正直成长的孩子来回报您。」



安泰琳曾与 IU 一同出演 IU 去年主演的 Netflix 热门韩剧《苦尽柑来遇见你》，在剧中饰演男女主角爱纯与宽植的女儿，表现亮眼。据韩媒报导，IU 也向饰演宽植童年时期的李天茂送上了礼物，为近期合作过的童星都送上了礼物。



IU 透过《苦尽柑来遇见你》一人分饰两角，展现精湛演技。目前正与边佑锡合作主演 MBC 金土剧《21世纪大君夫人》，海外由Disney+独家上线。该剧目前全国最高收视率达11.2%，获得国内外观众的热烈喜爱。



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