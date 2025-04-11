国际人气男团&TEAM亚洲巡演6/20登台，CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE’售票资讯一次看！

&TEAM 日前官方终於宣布展开亚洲巡演《2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE’》，5 月将从日本爱知县出发，经东京、曼谷、福冈、首尔、雅加达，并确定於 6 月 20 日登入台北南港展览馆，并在之后继续前往兵库县、香港，与各地歌迷相见。巡演总共插旗 9 座城市，举办 14 场演出，预计吸引众多粉丝参加，展现世界级超高人气！

今年 2 月 &TEAM 在东京花园剧院举行见面会「2025 &TEAM FANMEETING ‘&❤’」，副队长 FUMA 也於台上惊喜宣布将展开他们的首次亚洲巡演。如今 &TEAM 确定来台，并唱进台北南港展览馆举办专场，相信许多 LUNÉ（粉丝名）都热切期待。

&TEAM 是由 HYBE MUSIC GROUP APAC 厂牌 YX LABELS 透过选秀节目《&AUDITION - The Howling -》推出的国际性九人团体，由成员 EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI 组成，并於 2022 年 12 月 7 日以首张迷你专辑《First Howling : ME》出道，在日韩两地都相当活跃地进行活动当中。凭藉著出色的实力和多国籍成员的优势，让他们出道第三年就成功斩获全球各地粉丝喜爱。



2024 年，&TEAM 以四季为主题， 陆续发布了单曲〈五月雨 (Samidare)〉、〈青岚 (Aoarashi)〉、〈十五夜 (Jyuugoya)〉，并收录於代表冬天的最终章《雪明かり (Yukiakari)》，同年12月发布专辑后，不仅荣登各大排行榜冠军，销量更是超过 68 万张，打破自身保持的纪录，获得日本唱片协会「双白金」认证外，更首次荣获第 39 届日本金唱片大赏「最佳五张专辑」奖，无疑是一项重要且具象徵性的里程碑。

今年 4 月 23 日，&TEAM 将发行第三张实体单曲〈Go in Blind (月狼)〉为 2025 开启全新篇章，作品将展现他们如同狼群般团结，无惧挑战，正面迎击这个世界，并开创属於自己的归属。作为演唱会前的预热，将展示 &TEAM 不断成长的才华与舞台魅力，证明他们作为代表日本的全球性团体，令人拭目以待。

《2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’ in TAIPEI》将於 4 月 28 日在 KKTIX 售票系统进行 Weverse 会员优先购， 5 月 2 日全面启售。LUNÉ 们务必记下抢票时间，并持续关注主办单位 KKLIVE 粉专掌握更多最新消息，期待於 6 月 20 日在南港展览馆与 &TEAM 共度难忘的一晚。



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【 活 动 资 讯 】

☽ 演出日期：2025.06.20 (五) 20:00

☽ 演出地点：台北南港展览馆一馆（台北市南港区经贸二路1号4楼）

☽ 启售时间：2025.05.02 (五) 15:00

☽ 票 价：VIP区(站席) $6,200 / A区(站席) $5,300 / B区(座席) $3,900 / C区(座席) $2,900

☽ 购票福利：VIP $6,200 | VIP通行证、 Sound Check Party、独家小卡套组（共9张）

☽ 购票连结：bit.ly/2025andTEAM

*所有 KKTIX 会员限购 6 张（含 Weverse LUNÉ MEMBERSHIP(GL) 会员优先购）

*站席按序号整队入场，整队时间依照 KKLIVE 官方 IG、FB 公告为主

☽ LUNÉ MEMBERSHIP 预售：

⊹ 购票资格：报名截止前需为有效的 LUNÉ MEMBERSHIP(GL) 持有者。

⊹ LUNÉ MEMBERSHIP 购票登记：自 2025.4.18（五）15:00 – 2025.4.21（一）15:00 止，於 Weverse 网站完成 LUNÉ MEMBERSHIP (GL) 购票意愿登记。

⊹ 详情请参阅 &TEAM 的 Weverse 官方网站。

⊹ LUNÉ MEMBERSHIP 预售期间：自 2025.4.28（一）15:00 – 21:00 止 ，每一会员限购 4 张。



☽ 主办单位：KKLIVE

☽ 艺人经纪：YX LABELS、HYBE JAPAN

☽ 购票平台：KKTIX

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