《柔美的细胞小将3》第5、6集最新剧照：金高银♥金载原，唤醒全球恋爱细胞…连续2周登上TVING冠军

TVING 原创韩剧《柔美的细胞小将3》在国内外引发热烈反响，持续展现强劲的热度。（谈及第3、4集剧情）

《柔美的细胞小将》第3季连续两周夺下TVING周间付费订阅贡献用户数第1名，再次证明系列作品的实力。不仅在韩国，在全球的成绩也十分亮眼。公开首周的第1、2集在串流平台Rakuten Viki美国、欧洲、中东、大洋洲周榜中登上第1名，在蒙古Inche TV也拿下第1名；在日本Disney+则排名第3，进一步扩展K-浪漫爱情剧的影响力。



由金高银与金载原打造的心动罗曼史，再加上细胞们活泼有趣的表现，让观众直呼再次唤醒恋爱细胞！！

上周的第3、4集中，描绘了柔美（金高银 饰）正式陷入单恋的模样。与积极靠近的朱浩（崔丹尼尔 饰）不同，始终不轻易表露心意的驯鹿（金载原 饰）让柔美感到失落。然而当大龙（全锡浩 饰）表示柔美和朱浩很般配时，驯鹿却斩钉截铁地回应：「感觉（柔美和朱浩）没有很合适。」引发观众对他内心想法的好奇心。



此外，一向是「宅男」的驯鹿主动邀请柔美一起看电影，让两人之间的氛围出现变化。原本看似冷淡的驯鹿出现转变，不仅让柔美心动，也让观众更加期待。

而在即将公开的第5、6集前释出的剧照，更预告了新的紧张局面。照片中，柔美看到似乎经历激烈肢体冲突、连衣服都凌乱的驯鹿与朱浩，露出惊慌表情。对驯鹿表现出愤怒的朱浩、注视著他的驯鹿，以及试图阻止两人的大龙焦急神情，都让人推测三人之间发生了不寻常的事件。



制作组表示：「在第5、6集中，原则至上的驯鹿在遇见柔美后开始动摇。」并补充：「坦率面对爱情的柔美，以及逐渐察觉自己心意的驯鹿，他们的变化将带来更多心动瞬间。」

《柔美的细胞小将3》每周一下午6点於TVING一次公开2集，tvN则於每周一、二晚间8点50分播出，海外由 HBO Max 同步上架。



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