《鬼怪》10周年特辑开机！孔刘、金高银、李栋旭「餐厅密会」路透照流出，炸鸡店应援车藏超甜彩蛋

韩流传奇神剧《孤单又灿烂的神—鬼怪》迎来开播 10 周年！自上月官方宣布拍摄纪念特辑后，全网剧迷都在敲碗等待。 昨日（24日）韩网终於流出第一手路透照，证实「鬼怪 CP」与「死神」已经在本周正式开拍，超温馨的合体画面让网友直呼：「我的青春回来了！」

据韩国网友在 X（前 Twitter）分享的照片，特辑节目已於本月 23 日低调开机。 照片中，三位主演孔刘、金高银、李栋旭正坐在餐厅内边吃边聊。 虽然只是远距离侧拍，但穿著花纹针织衫的「鬼怪新娘」金高银、穿著红色上衣的「鬼怪」孔刘，以及后方穿著蓝衬衫的「阿使」李栋旭，熟悉的三人同框画面瞬间让讨论度炸裂！



꽁덕들아!!!!속보!!!! 어제 도깨비 예능 활영했다고 함 공유 빨강색 윗옷 이동욱 파랑셔츠 앞은 김고은이겠지? 아 떨려 pic.twitter.com/MinzUuTv67 — 꽁해 (@noongamggo) April 24, 2026

另一亮点则是写著「我们的人生电视剧，祝贺《鬼怪》10周年」的应援车。 有趣的是，落款单位竟是炸鸡连锁店「Hoocham」，这正是戏中炸鸡店老板娘「Sunny」刘寅娜近期代言的品牌！这份跨越时空的应援，彷佛 Sunny 板娘本人也在现场照应大家，让剧迷大赞：「这彩蛋给满分！」



와 도깨비 10주년 예능 촬영 시작했나봐 pic.twitter.com/oaVhxm8fre — ‎ً (@ggonigone) April 24, 2026

2016 年首播的《鬼怪》是有线电视史上首部收视突破 20% 的奇迹，曾横扫百想艺术大赏、有线电视台放送大赏、Korea Drama Awards等各大奖项。 完结后更透过海外串流平台持续获得高人气，时至今日仍是许多人每到冬季就忍不住拿出来重温的经典之作。



据悉，本次十周年特辑将由孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜四位核心成员一同出游，共同回顾当年的拍摄点滴，并分享这部作品对他们人生的特殊意义。 预计将於今年上半年内播出。





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