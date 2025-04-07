Lucas黄旭熙有望搭档言承旭出演《一把青》导演新剧《我们的年代—时候》

今日据镜周刊独家报导，NCT丑闻退团成员Lucas黄旭熙已将事业阵地转移到台湾，即将出演吴慷仁、张钧宁、陈意涵主演的新剧《我们的年代—时候》，饰演言承旭少年时代。

Lucas黄旭熙4月1日宣布投入台湾戏剧的拍摄，已移居台湾月余，正在接受表演、舞蹈、肢体、拳击等课程。 Lucas黄旭熙曾表示最想合作的台湾演员是在韩国也颇具人气的许光汉，不过目前看来最先产生交集的会是金马影帝吴慷仁及张钧宁、陈意涵，以及另一位男神、尚未公开的卡司言承旭。 两位演员都拥有深邃立体的眉眼轮廓，由Lucas黄旭熙饰演少年言承旭似乎很有说服力。



Lucas黄旭熙是香港泰国混血，2018年在以男团NCT成员身份出道，还曾加入中国小分队WayV和超级男团SuperM，颇受器重。 然而2021年被爆出私联劈腿粉丝和索要财物等不良行为，最终退出NCT，并在去年成立个人工作室以SOLO歌手身份重新出道。



此外，曹瑞原新剧《我们的年代—时候》由吴慷仁、张钧宁、陈意涵主演担任主演，是用民歌与流行金曲来包装的眷村故事，4月开拍。 剧情以1963年为背景，讲述一个正值花样年华的女学生遭遇车祸， 自此在病榻度过了余生，剧情也探讨：「如果她有灵活的意识（或灵魂）， 她又经受著什么？」

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