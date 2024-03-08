NCT前成员Lucas四月SOLO出道！曾因「私生活争议」退团，网诧异：「凭什么给他机会？」

今日有报导称Lucas（黄旭熙）将於4月作为SOLO歌手出道，所属社SM娱乐公司随即做出肯定回复：Lucas正在为4月的SOLO活动进行准备，具体日程稍后公布。

Lucas原本演艺活动十分活跃，先是2018年作为NCT成员出道，2019年1月加入NCT中国小分队WayV（威神V），同年10月又成为Super M一员。



2021年被女粉丝爆料私生活而暂停活动，过了两年才在去年5月正式宣布退出NCT和WayV。 当时SM亦没有表达放弃，而是说「Lucas会以个人身份展开多样活动」。



Lucas合约仍留在SM娱乐，最近SM公开了为他拍摄的个人纪录片，并开通多个SNS平台的官方账号，让不少人猜测是准备复出。 Lucas在纪录片里回忆称事发后有足足半年没出门，对粉丝和成员们都非常抱歉，也很想念从前和成员们一起的时光。



很多网友对Lucas的复出消息感到不解：「敬业努力的偶像那么多，凭什么是他拥有4次出道机会？」「错失泰民却力推Lucas，愚蠢」「还有人要追他吗？」「不愧是福利最强公司SM，惹祸也给SOLO」「有资源推他不如对NCT其他人用心一些」「猜是要去国外活动，韩国没市场了」。

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