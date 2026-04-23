大雨也难抵挡《TOUCH FIVE》猛男们的热情！六人六色加上角色扮演引发全场尖叫不停歇

4月23日晚间在台北信义区所举办的首尔弘大超人气沉浸式猛男秀 《TOUCH FIVE》首度登台，六位各有特色的猛男们一字排开，分别是K、Miracle、Gil、Leo、Justin以及Hani带来长达一个多小时几乎不间断的性感舞蹈演出，本场次为女性限定，也让全场尖叫声不断。

六位猛男以剪影的方式出场，六人也先是穿上了熟女最爱的西装正装登场，斯文帅气的样子已经让全场沸腾，接著更进入情节与角色扮演，随机挑选了一位幸运观众上台，获得可以以单一手指头触摸欧巴好身材的机会！令全场观众们露出羡慕的眼神。接下来猛男欧巴们更是变身消防员、海滩救生员以及狱警等等，透过特殊的服装造型以及场景设定，让观众们有不同的沉浸式体验。



到了节目中间段落，主持人要选出两位幸运观众上台与欧巴近距离互动，不过能够享有这样福利的人必须是本月即将结婚的准新娘！现场有两位新娘勇敢上台体验近距离的互动与挑逗舞蹈，让台下观众们看得血脉贲张，相当羡慕又害羞。已在韩国首尔弘大获得极高评价与作品认证的《TOUCH FIVE》，此次台北场的演出被视为该

作品的「进化版」。不仅保留了韩系人体艺术的细腻与力道，更结合了科技与更开放的互动型态。



《TOUCH FIVE》的演出主打沉浸式体验，演出过程中猛男们也都会无预警走下舞台与大家进行互动，有许多观众们抱著又兴奋又害羞的心情前来，当看到欧巴在眼前直接跳起舞来，甚至鼓励大家伸手互动，还是让许多人害羞地低下了头。每一位欧巴都有超强的腰力以及出色的肌肉线条，让观众们看得兴奋不已。



六位猛男欧巴们也在演出前率先与媒体们见面，六人各有不同特色，包含队伍中身材最娇小的Gil，以及队上的老么，也是唯一的黑人成员Miracle。他们表示非常开心能够来台演出，也希望台湾观众们能够喜爱他们的表演，《TOUCH FIVE》本次来台共有四场演出，4月23日为首场开演，接下来还有三场演出，将演出到4月26日周日晚间。



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