晋久短暂客串《菜鸟伙房兵》气场全开！「海军陆战队」卖辣炒年糕 超强演技网赞爆

晋久最近在公开的TVING原创剧《菜鸟伙房兵》中，惊喜客串了一间人气爆棚的辣炒年糕店老板——店名还超有哏，就叫「抓鬼辣炒年糕」。 虽然戏份不多，但短短几幕就让人留下超强印象，演技跟气场双双在线。

剧中，朴志训饰演的姜成宰为了帮妈妈的小吃店找寻美味秘方，四处走访有名的辣炒年糕店。 就在某天，他意外走进晋久开的店，两人因此首次相遇。 晋久一出场就是全套海军陆战队军服，气势惊人，他的辣炒年糕也让朴志训一吃就惊为天人。



营业时间结束后，成宰鼓起勇气说：「我想跟您学一招」，并坦白了自己的状况。 晋久听完只回了一句：「真的什么都愿意做吗？」然后就收他为徒，开启了一段爆笑的「辣炒年糕师徒关系」。而晋久传授的可不只是做菜，还是「海军陆战队精神」。 从切洋葱的任务开始，他锐利的眼神直接考验成宰的意志力，再加上严格到不行的炸物训练，完全就是斯巴达式教育，但笑果也十足，观众直呼又荒谬又好笑。不只严厉，晋久在剧中也有傲娇的一面。 最后他悄悄递上自己的独门秘密武器——「柿子」，那股暖男的温度也让观众看得心里一阵暖，客串结尾收得超有余韵。



晋久这次以「老鸟」的节奏掌控，完美消化了一个乍看冷酷、实则带著反差萌的辣炒年糕店老板。 从登场那股不容挑战的气场与眼神，到后来当起成宰的师父，时而认真、时而搞笑，游刃有余的转换也让整部戏更好看。





接下来想看晋久的演技，别错过5月30日即将在JTBC播出的新周末剧《新进社员姜会长》。 这部剧讲的是一位被称为「事业之神」的大企业会长，因为一场意外被迫展开不情愿的「人生第二回合」。 晋久在剧中饰演崔圣物产的社长姜在成，为了抢下集团继承人的头衔，将展开激烈斗争，精彩可期。 海外观众可通过Viu追更。



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