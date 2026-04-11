BTS 王者回归！4月蝉联品牌冠军、创下95%极高正面评价，Wanna One 与 SEVENTEEN 紧追在后

BTS 防弹少年团 果然是名不虚传，4 月男团品牌评价再度夺冠，超高正面评价获得压倒性的胜利。

韩国企业评价研究所针对 2026年3月11日至2026年4月11日 期间搜集的 79,966,049笔男团品牌大数据，透过消费者行为分析，测量男团品牌的 参与指数、媒体指数、沟通指数、社群指数。与3月男团品牌大数据 61,006,053笔 相比，整体增加 31.08%。



2026年4月男团品牌评价 TOP30排名 分析结果依序为：

BTS 防弹少年团

Wanna One

SEVENTEEN

ENHYPEN

Stray Kids

BIGBANG

THE BOYZ

EXO

SHINee

TWS

韩国企业评价研究所所长 具昌焕 表示：「男团品牌评价2026年4月的大数据分析结果显示，BTS品牌位居第1名。男团品牌类别与3月的61,006,053笔数据相比，增加了 31.08%。进一步分析显示，品牌消费上升39.30%、品牌议题上升36.24%、品牌沟通上升24.71%、品牌扩散上升32.90%。」



他接著表示：「在2026年4月男团品牌评价大数据分析中排名第1的 BTS 品牌，在连结分析中，『演出、现场观赏、开始』 等关键词出现频率较高；在关键字分析中，『ARMY、阿里郎、演唱会』 的关联度最高。在正负面比例分析中，正面比例达95.12%。BTS品牌评价细部分析显示，品牌消费上升410.21%、品牌议题上升239.94%、品牌沟通上升112.91%、品牌扩散上升171.99%。」

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