《认识的哥哥》预告：成员们邀请演艺圈好友登场，人气偶像Xiumin、雪炫还有经典团2AM都来了～

《认识的哥哥》预告：成员们邀请演艺圈好友登场，人气偶像Xiumin、雪炫还有经典团2AM都来了～

综艺   2021年11月8日   星期一11:22   MiJimin  

（封面图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

这一次节目也非常大阵仗！很想知道８位嘉宾与认哥成员们变成朋友的契机，还有这么多人气歌手偶像出演，已经闻到了精彩的味道～。

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》本周六将举行秋季庆典，８位成员邀请了各自的好友出演，从偶像歌手到喜剧人整整１６人占满教室，预计会有相当欢乐的场面。
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼EXO Xiumin，李寿根的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼AOA 雪炫，金希澈的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼玉珠铉，金荣澈的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼朱宇宰，徐章焄的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼宇宙少女 多荣，姜镐童的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼GoldenChild 李长埈，李陈镐的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼Tei，闵庚勋的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼张东民，李常敏的朋友
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

节目组也准备了很多全新的环节，每个人也赌上朋友的名誉展开对决
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

除此之外，庆典上肯定要有歌手表演，邀请到了二代经典抒情男团2AM，庆典瞬间变得更加高级，但几人用完美的歌声来出题，不同与以往神童学长的氛围。
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

希澈感叹：「感觉听不下去童学长唱的了。」神童机智回应：「下周还是会由我来唱的。」引发全场爆笑。
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

各种爆笑场面与考验朋友之间默契的精彩内容，将在本周六晚间19:40播出。
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

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