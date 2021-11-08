《认识的哥哥》预告：成员们邀请演艺圈好友登场，人气偶像Xiumin、雪炫还有经典团2AM都来了～

这一次节目也非常大阵仗！很想知道８位嘉宾与认哥成员们变成朋友的契机，还有这么多人气歌手偶像出演，已经闻到了精彩的味道～。

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》本周六将举行秋季庆典，８位成员邀请了各自的好友出演，从偶像歌手到喜剧人整整１６人占满教室，预计会有相当欢乐的场面。



▼EXO Xiumin，李寿根的朋友



▼AOA 雪炫，金希澈的朋友



▼玉珠铉，金荣澈的朋友



▼朱宇宰，徐章焄的朋友



▼宇宙少女 多荣，姜镐童的朋友



▼GoldenChild 李长埈，李陈镐的朋友



▼Tei，闵庚勋的朋友



▼张东民，李常敏的朋友



节目组也准备了很多全新的环节，每个人也赌上朋友的名誉展开对决



除此之外，庆典上肯定要有歌手表演，邀请到了二代经典抒情男团2AM，庆典瞬间变得更加高级，但几人用完美的歌声来出题，不同与以往神童学长的氛围。



希澈感叹：「感觉听不下去童学长唱的了。」神童机智回应：「下周还是会由我来唱的。」引发全场爆笑。



各种爆笑场面与考验朋友之间默契的精彩内容，将在本周六晚间19:40播出。



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