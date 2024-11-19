一天之間口碑大反轉！T-ara前成員和榮二次發聲明：狙「洗髮水」造型師說謊、前隊友孤立！韓輿論轉變「忍到現在簡直是菩薩」

前T-ara成員柳和榮（曾譯柳花英）發佈第二次聲明，表示自己曾遭到團隊成員孤立，並點名造型師金佑利，稱其多年前的人品指控純屬謊言。

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11月18日柳和榮通過個人SNS發表立場聲明，稱：「過去12年間，我和家人承受了無數虛假內容、諸多臆測、過分的惡評、毫無根據的盲目指責和威脅以及騷擾，但我再也無法保持沉默。」



針對12年前T-ara所屬公司代表金光洙曾表示「無條件解除柳和榮專屬合約」的言論，柳和榮主張：「金光洙代表當時知道我被霸凌的事實。 我還記得大家拒絕和我成為室友，導致我只能在宿舍的客廳生活; 還有那些無數次的辱罵、批評以及遭受暴力的記憶，這些都成為我的傷痛。」

此外，柳和榮提到曾對其人品提出質疑的T-ara負責造型師金佑利，並直指其姓名表示：「在我加入T-ara時，他並不是團隊的造型師，所以我從未見過或與金先生有過交流。 他曾在某綜藝節目中提到，我對美容沙龍的工作人員說『洗髮水啊~走吧』，並因此質疑我的人品，還說『作為新成員進入團隊，缺乏紀律和禮貌』，但這些全都是謊言。 我根本沒去過他所提到的沙龍，與他採訪中提到的人也從未有過任何交集，這是明顯的誹謗。」



最後，柳和榮強調：「我認為霸凌在我們的社會中和殺人無異。」並補充說，對於未來在YouTube等平台上散布虛假事實以及惡評的行為，將採取法律措施應對。

一天之內韓網上關於柳和榮的口碑大反轉，廣大網友紛紛表示：

1. 快去起訴當年那些黑粉

2. 金光洙到底是為了什麼

3. T-ara的成員們，太嚴重了

4. 隊友和代表太噁心了，這是人做得事嗎???

5. 沒有人向和榮道歉啊，除了雅凜全是加害者，還利用雅凜打壓和榮

6. 和榮忍到現在算是菩薩了，要知道之前辱駡她的那些留言非常常過分，隊友們根本沒有良心，快道歉

7. 隊友要是有良心的話就快道歉，也別再出來了

8. 難怪我那麼討厭那個男造型師呢，差點就忘了他

9. 哇，造型師都沒見過她，就這麼捏造說謊了，和榮加油

10. 這不算孤立、霸凌算什麼???

11. 其實我並沒有太關注這件事情，當時也只是以為隊內不和罷了，沒想到是和榮單方面被欺負

12. 公司就是垃圾，社長快消失吧

13. 和榮進t-ara的時候才18歲吧，當時隊裡有比她大很多的姊姊，這幫人欺負別人這麼開心的嗎？

14. 看看當初隊友在Twitter上的發言就一清二楚了，當初我就一直在給和榮加油，希望這群加害者不要厚著臉皮上電視

15. 最開始我就覺得整團都在狙擊一個人這就是霸凌了

16. 看看，那群加害者靜悄悄地一言不發

17. 最荒唐的就是和榮作為受害者從來沒有像隊友那樣胡說八道，這麼安靜地活著為什麼還要去騷擾她？？ 是因為覺得她好欺負嗎？？ 過去那麼久了，和榮再也不是當年那個只知道受欺負的小孩了

18. 所有人都在罵受害者，當時的她多痛苦啊，能夠堅持到現在真的非常勇敢了

19. 沒發證據是為了在起訴時用嗎？ 希望你有很多證據，因為打官司最重要的就是證據，真的很擔心

20. 洗髮水風波居然全是假的！！！

於此同時T-ara前成員雅凜也通過IG發佈了聲明，承認和榮在聲明中提到的「最關愛雅凜」、「姊姊孝英已向雅凜道歉」等發言全部屬實。

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以下為和榮聲明全文：

我是前T-ara成員花英。

關於最近引發熱議的「T-ara霸凌」事件，首先，我向大眾真心道歉，因為此事可能給大家帶來了不必要的困擾與疲憊感。 過去12年，我和我的家人承受了無數虛假的內容、各種猜測、過度的惡評、毫無根據的指責與威脅，以及長期的騷擾。 我們心痛地忍受著這一切，但最終無法再保持沉默，因此我選擇在IG上公開我的立場聲明，希望大家能夠理解。

上週在IG發表聲明後，我最希望的是能夠聽到他們真心的道歉。 然而，直到現在，前所屬公司代表金光洙及T-ara成員們都未表態，我已經決定不再抱有任何期待。

不過，我和姐姐終於能夠坦率地說出真相，擺脫了長久以來的誤解與污名，這對我們而言是一種安慰。

因此，我認為有必要進一步說明相關情況，以下是詳細的內容：

第一點：我的姐姐當初給雅凜（前T-ara成員）發簡訊的原因，是因為當時我把剛加入的雅凜當作妹妹一樣關愛，但因為T-ara成員和雅凜之間的挑撥離間，讓我受到了傷害，於是向姐姐傾訴了自己的委屈。 姐姐因此發訊息給雅凜。 關於此事，姐姐與雅凜在數年前已經個人和解並互相道歉，消除了誤解。

然而，金光洙代表卻在未經當事人確認的情況下，在節目中公開這些簡訊內容，惡意利用這些內容來謀取個人利益，這對我、姐姐以及雅凜都造成了精神傷害，這種行為構成了事實陳述的名譽毀損。



第二點，金光洙代表明知我被霸凌，卻選擇袖手旁觀。 記得當時，所有人都拒絕和我成為室友，導致我只能住在宿舍的客廳。 此外，無數的辱罵、批評和暴力行為成為了我最大的傷痛。

第三點，關於與金光洙代表關係密切的T-ara造型師金佑利提到的「洗髮水事件」。 金佑利先生曾在某綜藝節目中，假裝自己是直接負責T-ara的造型師，捏造了關於我的故事，公開批評我。 金佑利先生確實曾與金光洙代表合作過，但在我加入T-ara時，他並不是我們的造型師，我也從未與他見過面或有過交流。

他在節目中稱我曾對美容沙龍的員工說「洗髮水啊~走吧」，並因此質疑我的人品，還聲稱我作為新成員缺乏紀律與禮貌，表示T-ara並無過錯，然而這些都是謊言，我根本沒有去過他提到的沙龍，也不認識他提到的人。 這些內容是精心編造的影片，明顯構成了名譽毀損。

在我澄清這些內容不實後，金佑利卻將責任推給電視台，聲稱是「惡意剪輯」，完全是毫不負責的推卸態度，雖然他說「不是就不是」，但因為他的「洗髮水發言」導致我受到了無盡的惡言，身心受創。



霸凌在我們的社會中與殺人無異。

我和姐姐現在已經別無所求，只希望能忘記這一切。 至於金光洙代表為何要再次將這件事公諸於眾，我無法理解。 但為了防止更多猜測和惡評，我只希望能夠傳遞真相。

為了我和家人，我們會努力從這些傷痛中恢復，並原諒與理解金光洙代表及T-ara成員們。 未來，對於在YouTube等平台上散布虛假事實和惡評的行為，我們將採取更加堅決的法律應對措施。

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