2026 MAMA大奖 定档 11 月大阪京瓷巨蛋举行，连续两天点燃 K-POP 狂热

K-POP 年度盛事 MAMA AWARDS 正式官宣 2026 年的落点！主办方 CJ ENM 於今日正式宣布，2026 年MAMA颁奖礼将於 11 月 20 日、21 日一连两天，在日本大阪京瓷巨蛋隆重举行。

凭藉著 Mnet 近 30 年累积的顶尖制作经验，MAMA 早已超越单纯的颁奖典礼，成为展现 K-POP 精髓的最高殿堂。 今年的 MAMA 预计透过 Mnet Plus 等数位平台进行全球实时直播，打破时空界限，让全世界的 K-POP 粉丝都能同步感受现场的震撼。

CJ ENM 表示，2026 年的 MAMA 将迎来又一次「进化」。 除了颁奖典礼本身，更将秉持 「Music Makes ONE」 的核心价值，准备多样化的线上、线下联动活动，并策划打破边界的扩展节目，预计将再次为音乐产业抛出全新话题。



回顾 MAMA 的历史，从 1999 年的「影像音乐大奖」出发，2009 年成为韩国首个亚洲音乐颁奖礼，2022 年透过品牌重塑确立全球地位。 2024 年成功实现 K-POP 颁奖礼首次横跨美国 LA 与日本大阪的接力举办，2025 年更在 亚洲影艺创意大奖（AACA） 荣获最优秀综合娱乐节目奖，国际权威性再获认证。

CJ ENM 相关人士透露，为了在今年底创造另一个转捩点，将集结过去 27 年积累的技术和经验，呈现不同层次的、全新的视觉享受与连动企划。 2026 MAMA AWARDS 由全球支付技术公司 Visa 担任冠名赞助商，将透过全球直播与乐迷见面。

▽近年MAMA大奖精彩舞台回顾：



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