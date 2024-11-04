《女神降临》还有售后！「神神CP」车银优&文佳煐与成始璄一起担任第36届金唱片奖MC

11月4日，金唱片奖事务局宣布，成始璄、车银优和文佳煐将担任第39届金唱片奖的MC，颁奖礼将於2025年1月4日至5日在日本福冈PayPay巨蛋举行，三人将连续两天共同主持。

成始璄连续9年担任金唱片奖的MC，以其温柔的声音和流畅的主持风格备受期待。车银优去年首次作为MC登上金唱片舞台，不仅展示了干净俐落的主持风格，还与前辈成始璄一起表演了特别舞台，今年再次担任金唱片奖的MC，表现备受关注。



新加入主持阵容的文佳煐则成为此次金唱片奖的亮点。 文佳煐拥有出色的外语能力，将与全球K-pop粉丝积极互动。



文佳煐则值得注意的是，文佳煐则与车银优曾在tvN电视剧《女神降临》中合作过，之后两人成为好友、不时与朋友们一起出游，还延续「神神CP」的设定一起拍摄了甜度超高的广告片！这次作为MC重逢，更加引发粉丝期待。



第39届金唱片奖将於2025年1月4日和5日在日本福冈PayPay巨蛋举行，这是该颁奖礼第六次在海外举办，第二次在日本进行，距上次在日本大阪京瓷巨蛋的第26届金唱片奖已时隔多年。 1月4日将颁发数位音源奖，1月5日颁发唱片奖。 各类别的候选名单将於12月2日在官方网站和社交媒体上公布，表演嘉宾名单将在12月初陆续公布。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻