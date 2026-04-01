10CM香港开唱苦练广东歌 惊喜演绎Gareth.T〈用背脊唱情歌〉

不论你是喜欢K-pop的独立音乐，还是耳熟能详的韩剧OST，10CM（权正烈）的美声都可能让你产生共鸣。所以他的巡回演唱会由今年1月在首尔开始，之后去到曼谷、新加坡、台北、东京等站的表演都好评如潮。在歌迷热切期待之下，10CM刚在4月26日来到香港麦花臣场馆，完成他的《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》演唱会。他还准备了二十多首歌曲，超过两小时的精彩演出，来答谢观众支持。

演唱会正式开始，10CM穿上灰色西装现身，先送上〈Hotel Room〉改编成演唱会版本的歌曲为大家暖身。除了结他，他还吹起Kazoo卡祖笛作为伴奏，既为现场乐迷送上独有的演唱会版本，亦尽显他的音乐才华。之后，他还演绎了16年前首张迷你专辑的收录曲〈It’s So Nice〉，以及脍炙人口的〈Americano〉和〈Island〉，简单让大家重温他的音乐旅程，成功炒热全场气氛。





难得再见粉丝，10CM当然把握机会好好跟观众们聊天、互动。非常有语言天份的10CM，一开始便用广东话跟全场粉丝打招呼：「大家好，Hong Kong！」之后再换上英文谈及自己的心情：「Did you miss me? I missed you so much!」尽显暧男本色。接著又再问：「Sound check好吗？大家玩得开心吗？」成功引来乐迷的热烈回应。





之后，10CM再献唱〈Hug Me〉、〈Love in milky way café〉、〈Us〉等经典作品后，意想不到是他还预备了特别惊喜送给全场观众！原来他竟然秘密苦练了Gareth.T汤令山的名曲〈用背脊唱情歌〉，同样出色的唱功和感情投入，10CM带出了跟原唱另一种不同的感觉，却同样叫乐迷听得如痴如醉，更全场一起欢呼拍手，让10CM也相当感动。之后，观众们又大叫encore！而听到这个要求，10CM笑言有点慌乱，因为歌曲实在太困难，直言担心再唱的话会出事。





来到演唱会的encore部份，10CM再跟粉丝们说：「多谢大家的encore，让我再次挑战一下，这次会比刚才唱得更好的。」原来10CM真的履行承诺再次演唱《用背脊唱情歌》。最后他还透露：「我会快点再来到香港，希望大家多多期待，今日来的所有人下次都一定要再出席，最后与大家说声再见。我今天非常开心，10CM 2026年的演唱会巡演亦已来到接近尾声，我会再做一个更好的演出并带来香港，最后一首歌，多谢大家！」完结这个精彩演出。





艺人官方IG : @10cm_official_kr

图片来源：168 Production

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