「地表最强小三」金敏喜预计今春分娩！洪常秀婚姻破裂但未离婚，妻女仍保有继承权

导演洪常秀和女演员金敏喜的不伦恋维持了10年，最近因金敏喜被拍到大肚孕照，舆论再次聚焦在了两人身上。

YouTube频道「Viewport」的网路综艺《本月金酒东酒》中，律师兼电视人徐东柱、大众文化评论家河在根、离婚专业律师梁娜莱就洪常秀导演与演员金敏喜生育子女的新闻展开讨论。

徐东柱表示：「有新闻称洪常秀导演与金敏喜演员育有子女，大家应该很好奇这种情况会引发怎样的法律后果。」梁娜莱律师解释称，非婚生子女在法律上与普通子女享有同等继承权。 她补充道：「非婚生子女需经过认知程序才能获得继承人地位，法律上配偶的地位非常稳固，洪常秀导演的原配妻子和女儿仍然享有继承权。」

虽然洪常秀目前与妻子常年处於分居状态，但法律上仍维持著夫妻关系。 而韩国法律严格规定了继承权丧失事由，除非存在重大过错，否则继承权不会被剥夺。评论家河在根表示：「即便洪常秀家人与妻女断绝往来，法律上仍是家人，既然是妻子和子女，继承应该都会成立。」



洪常秀1985年在美国留学期间与赵某结婚并育有一女，2016年曾向法院申请离婚调解未果，2019年离婚诉讼也以败诉告终。 他自2015年与演员金敏喜通过电影《这时对那时错》相识相恋，2017年在记者会上承认婚外情引发热议。 金敏喜去年自然怀孕，预计将於今年春季分娩。

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