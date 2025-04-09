「10年婚外恋」金敏喜为65岁洪常秀生子：儿子户籍成迷，两人近期专注於育儿事宜

43岁演员金敏喜（又译金珉禧）与65岁导演洪常秀近日喜获麟儿。

据多家韩媒报导，金敏喜已於近期顺利产下一名男婴，目前正在京畿道河南市某产后护理中心调养身体。



相关人士透露，金敏喜此次为自然受孕，洪常秀全程参与了从妊娠确认到产检的所有过程，始终陪伴在侧。 今年2月两人赴柏林国际电影节时，金敏喜被镜头捕捉到身著宽松服饰，孕肚难掩，引发外界关注。 此前1月已有消息称她怀有洪常秀的孩子，预产期为今年春季。



这对韩娱圈知名的「不伦情侣」自2015年合作电影《这时对那时错》发展为恋人，2017年3月通过《独自在夜晚的海边》媒体试映会公开承认婚外恋情，当时「彼此相爱的关系」宣言引爆社会热议。洪常秀1985年与美国留学期间结识的赵某结婚并育有一女，2016年提出离婚调解遭妻子拒绝后，持续与金敏喜维持著法律上的婚外关系。



两人虽在韩国避免公开露面，但持续亮相海外电影节，今年2月金敏喜在怀孕后期仍陪同洪常秀出席了第75届柏林国际电影节，洪常秀执导的《大自然对你说了什么》入围主竞赛单元，虽未获奖仍引发关注。

目前新生儿户籍登记成为焦点问题。 若登记在洪常秀家族关系簿将列为非婚生子女，也可能选择跟随金敏喜户籍。



据悉，这对相伴近10年的恋人近期专注於育儿事宜，洪常秀前次离婚诉讼败诉后，目前仍保持法律婚姻状态，与金敏喜的关系持续引发社会讨论。

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